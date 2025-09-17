Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:57

Если северные ветры не утихнут, Нью-Йорк и Шанхай окажутся под водой быстрее

Вашингтонский университет: таяние антарктических ледников связано не с западными, а с северными ветрами

Антарктида остаётся одним из самых уязвимых и в то же время важнейших регионов планеты. Ледяной щит Западной Антарктики хранит в себе миллиарды тонн пресной воды. Его площадь сравнима с территорией США и Мексики вместе взятых, а устойчивость напрямую связана с климатическими изменениями, уровнем океана и безопасностью миллионов людей, живущих у побережья.

До недавнего времени считалось, что главную угрозу льду несут западные ветры, нагоняющие тёплые воды к берегам. Но исследование Вашингтонского университета показало: куда опаснее оказывается другой фактор — северные ветры, долгое время остававшиеся в тени.

"Мы думали, что подтвердим выводы климатических моделей о том, что западные ветры усиливаются у берегов Антарктиды", — сказала ведущий автор исследования Джемма О'Коннор.

Почему лёд — это важный фактор для всех

Западно-Антарктический ледниковый щит при разрушении способен поднять уровень мирового океана на шесть метров. Даже его частичное таяние уже отражается на глобальных процессах: меняются течения, увеличивается частота штормов, усиливается эрозия берегов.

Сохранность антарктического льда — это не только вопрос науки, но и гарантия безопасности миллионов жителей прибрежных городов, от Нью-Йорка до Шанхая.

Сравнение причин таяния

Фактор Как действует Влияние на лёд Угроза
Западные ветры Приносят тёплые воды к побережью Считается второстепенным Средняя
Северные ветры Закрывают полыньи, удерживая тепло в океане Ускоряют подлёдное таяние Высокая
Глобальное потепление воздуха Повышает температуру поверхности Влияет сверху Дополнительная

Как работает механизм северных ветров

Когда северные ветры усиливаются, они сгоняют морской лёд, закрывая открытые участки воды — полыньи. В норме через них океан отдаёт тепло атмосфере. Если полыньи исчезают, тепло остаётся в воде, накапливается и растапливает ледники снизу.

"Морской лёд — отличный изолятор, он сохраняет относительно высокую температуру океана по сравнению с воздухом", — пояснил профессор Кайл Армор.

Пресная вода, поступающая в океан при таянии, изменяет плотность и движение потоков. Это создаёт замкнутый цикл: чем больше тепла в воде, тем быстрее разрушаются ледяные шельфы.

Советы шаг за шагом: что можно сделать

  1. Усилить мониторинг северных ветров с помощью спутников и океанских буйков.
  2. Инвестировать в климатические модели с локальными данными о регионе моря Амундсена.
  3. Сократить выбросы парниковых газов, влияющих на атмосферное давление.
  4. Разрабатывать международные программы защиты прибрежных городов.
  5. Проводить информационные кампании о рисках повышения уровня океана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: акцент только на западных ветрах.
    Последствие: упускается главный катализатор таяния.
    Альтернатива: включить северные ветры в климатические модели.

  • Ошибка: пренебрежение локальными наблюдениями.
    Последствие: неточные прогнозы.
    Альтернатива: использовать керны, кораллы, годичные кольца деревьев.

  • Ошибка: откладывать сокращение выбросов.
    Последствие: усиление ветров и ускоренное разрушение льда.
    Альтернатива: переход к возобновляемым источникам энергии.

А что если…

…северные ветры продолжат усиливаться? Тогда рост уровня океана ускорится, ледяные шельфы начнут массово разрушаться, а крупные прибрежные мегаполисы окажутся под угрозой регулярных наводнений уже через несколько десятилетий.

Плюсы и минусы сценариев действий

Подход Плюсы Минусы
Активное сокращение выбросов Замедлит изменения климата Требует глобального сотрудничества
Усиление мониторинга Позволит точнее прогнозировать Высокая стоимость технологий
Игнорирование проблемы Нет затрат сейчас Глобальные последствия в будущем

FAQ

Почему именно северные ветры играют главную роль?
Они закрывают полыньи, блокируя выход тепла из океана.

Можно ли полностью остановить разрушение Антарктиды?
Полностью — нет, но можно замедлить процесс за счёт уменьшения выбросов.

Как это скажется на городах?
Даже рост уровня океана на 30-50 см грозит затоплением прибрежных районов и миллиардными убытками.

Мифы и правда

  • Миф: лёд тает только сверху.
    Правда: основное разрушение идёт снизу, из-за нагрева океана.

  • Миф: климатические изменения в Антарктиде далеки от нас.
    Правда: последствия почувствуют все прибрежные страны.

  • Миф: только глобальное потепление воздуха разрушает ледники.
    Правда: решающее значение имеют ветры и циркуляция океана.

Исторический контекст

  • 1940-е: первые признаки сокращения ледникового щита.
  • 1970-е: теория о роли западных ветров.
  • 2000-е: спутниковый мониторинг подтвердил таяние.
  • 2020-е: новые модели выявили роль северных ветров.

Три интересных факта

  1. Шельфовые ледники работают как "замки", удерживающие материковый лёд от обрушения.
  2. Полыньи площадью всего несколько километров способны менять баланс тепла.
  3. Первые наблюдения сокращения льда в Антарктиде фиксировались ещё в середине XX века.

