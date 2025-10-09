Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пянсе
Пянсе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:21

Если исчезнет пянсе — Владивосток потеряет душу: дальневосточный символ попал в книги рекордов

Булочка пянсе из Владивостока признана уникальным культурным явлением порталом Worldkings

Небольшая на вид, но с большой историей — паровая булочка пянсе давно стала гастрономическим символом Владивостока. Теперь о ней узнали и за пределами России: индийский портал рекордов Worldkings включил пянсе в число уникальных культурных феноменов, отметив её как пример естественного слияния кулинарных традиций.

"Пянсе представляет собой пример уникального культурного слияния. История этого блюда уходит корнями в начало XX века, когда на Дальний Восток переселялись корейские мигранты…", — рассказал портал Worldkings.

Булочка с историей

История пянсе началась в начале XX века, когда корейские переселенцы, прибывшие на Дальний Восток, адаптировали свои кулинарные традиции к новым условиям. В родной Корее они готовили паровые пельмени мантоу на рисовой муке, но из-за нехватки риса и избытка пшеницы заменили основу теста. Так появилась булочка с пышным, мягким тестом и начинкой из свинины и капусты — сытная, простая и согревающая.

Со временем блюдо стало неотъемлемой частью уличной еды Владивостока. Его продают в киосках, на вокзалах и рынках, где пянсе подают горячим — прямо из пароварки, завернув в бумагу.

Сравнение: традиционные и современные версии пянсе

Параметр Классическое пянсе Современные вариации
Начинка Свинина и капуста Кимчи, тофу, грибы, овощи
Тесто Пшеничное, дрожжевое Иногда добавляют рисовую муку или специи
Приготовление На пару Классически — на пару, иногда — запекание
Вкус Нежный, слегка сладковатый Может быть пряным, острым, ароматным
Подача Завернуто в бумагу В кафе, фудтраках, на фестивалях еды

Советы шаг за шагом

  1. Выберите муку. Лучше использовать пшеничную высшего сорта, чтобы тесто получилось воздушным.

  2. Сделайте начинку. Обжарьте свинину с капустой, добавьте немного чеснока и соевого соуса.

  3. Замесите тесто. Вода, дрожжи, мука, немного сахара и масла — дайте подняться 1-1,5 часа.

  4. Сформируйте булочки. Разделите тесто на порции, добавьте начинку и аккуратно защипните края.

  5. Приготовьте на пару. Время варки — около 15-20 минут. Пянсе готовы, когда тесто станет мягким и матовым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать холодное тесто.
    Последствие: булочки получаются плотными.
    Альтернатива: дайте тесту "отдохнуть" и подойти в тепле.

  • Ошибка: пересолить начинку.
    Последствие: вкус теста теряется, появляется горечь.
    Альтернатива: добавляйте специи умеренно, балансируйте сладостью капусты.

  • Ошибка: готовить без пароварки.
    Последствие: булочки подсыхают и теряют текстуру.
    Альтернатива: используйте сито над кастрюлей с кипящей водой или мультиварку с режимом "пар".

А что если…

А что если переосмыслить рецепт, не теряя суть? Некоторые шеф-повара уже экспериментируют, добавляя в тесто кунжут, а в начинку — кимчи или тофу. Такие версии становятся популярными на фестивалях уличной еды, но классика остаётся неизменной: пышное тесто, сочная начинка и аромат, вызывающий мгновенное чувство уюта.

Плюсы и минусы пянсе

Аспект Плюсы Минусы
Вкус Сытное, ароматное блюдо Может показаться тяжёлым для ужина
История Символ культурного единства Требует времени на приготовление
Популярность Простое и доступное блюдо уличной еды Не везде продаётся за пределами Дальнего Востока
Гибкость Много вариаций рецептов При неправильном парении теряет нежность

FAQ

Что значит слово "пянсе"?
Название происходит от корейского "пхёнса" — варианта мантоу, адаптированного в России.

Можно ли приготовить пянсе дома без пароварки?
Да. Подойдёт дуршлаг или решётка над кастрюлей с кипящей водой.

С чем подают пянсе?
Обычно — с соевым соусом или острым кимчи. В уличных киосках — без добавок, "в чистом виде".

Мифы и правда

  • Миф: пянсе — это просто пельмени на пару.
    Правда: тесто для пянсе дрожжевое и гораздо мягче, чем у пельменей.

  • Миф: блюдо пришло из Китая.
    Правда: родина пянсе — Корея, а форма и способ приготовления адаптировались во Владивостоке.

  • Миф: пянсе едят только зимой.
    Правда: булочки популярны круглый год, особенно на вокзалах и рынках.

Исторический контекст

Первые пянсе появились во Владивостоке в начале XX века, когда тысячи корейцев переселялись на Дальний Восток. В новых условиях они заменили привычные ингредиенты и создали блюдо, ставшее мостом между культурами. В советские годы пянсе стало одной из главных "уличных закусок" региона. А в 2023 году булочка вошла в топ-10 блюд, ради которых стоит путешествовать по России.

Три интересных факта

  1. Пянсе можно считать дальневосточным аналогом китайского баоцзы, но с мягче вкусом.

  2. На Дальнем Востоке булочки традиционно готовят к утру, чтобы продавать горячими на рынках.

  3. В Корее аналог пянсе называют "хоппанг" — там его часто подают с красной фасолью вместо мяса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке 03.10.2025 в 11:31
Без жертв, но с уголовным делом: во Владивостоке колледж превратился в стройплощадку риска

Во Владивостоке произошло частичное обрушение корпуса колледжа. Рассказываем, почему это случилось, какие ошибки допустили и что теперь будет с учебным зданием.

Читать полностью » Следственный комитет начал проверку после инцидента с травмой ребёнка в биатлонном комплексе 03.10.2025 в 9:31
Когда спорт опаснее улицы: почему пневматика требует больше контроля, чем кажется

Несчастный случай на Камчатке с ранением девочки во время тренировки по стрельбе напомнил: правила безопасности в детском спорте жизненно необходимы.

Читать полностью » Наталья Набойченко заявила о росте интереса к Приморью среди туристов из Китая 03.10.2025 в 7:31
Три миллиона гостей и налог на отдых: как край превращает туризм в бизнес без теней

В Приморье подвели итоги сезона: новые рекорды турпотока, туристический налог и тренд на индивидуальные поездки.

Читать полностью » Хабаровский край построит новый центр содержания мигрантов и введёт дополнительные меры контроля 03.10.2025 в 5:31
Курьеры под запретом, ветераны в патруле: регион перестраивает миграционную систему

В Хабаровском крае ужесточают миграционную политику: от новых центров содержания до взносов мигрантов и привлечения ветеранов к охране порядка.

Читать полностью » Циклон принесёт в Амурскую область снег, ливни и грозы, сообщили синоптики гидрометцентра 03.10.2025 в 3:31
Осень сошла с ума: в Амурской области ждут и грозы, и снег одновременно

В первые выходные октября Амурская область окажется во власти циклона: снег на севере, грозы на юге и штормовой ветер до 20 м/с.

Читать полностью » Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси 30.09.2025 в 9:37
Такси по-русски на полную катушку: Автоваз готов поставить 100 тысяч машин для отрасли

"Автоваз" готов поставить в таксопарки до 100 тысяч автомобилей в год. Какие модели предложены и как изменится рынок такси в 2025–2026 годах?

Читать полностью » Форум ОстроVа в Южно-Сахалинске собрал участников из России и зарубежья 30.09.2025 в 7:37
Амбиции на острове: почему форум в Южно-Сахалинске собирает молодёжь со всей России и из-за рубежа

Форум "ОстроVа" в Южно-Сахалинске собрал сотни участников и стал площадкой для карьерных стартов. Чем он полезен для молодых специалистов?

Читать полностью » Антициклон принесёт ясные дни и холодные ночи в Приморский край 30.09.2025 в 5:37
День в майке, ночь в шубе: антициклон принесёт тёплые дни и холодные вечера

Последняя неделя сентября в Приморье пройдёт под антициклоном: ясные дни и прохладные ночи, но уже в начале октября регион ждут дожди.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Врач Эдуард Безуглов назвал привычки, которые продлевают жизнь и сохраняют энергию
Культура и шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о сложностях совместной работы с женихом Александром Златопольским
Дом
Эксперты рассказали, как устроить вертикальное озеленение в квартире своими руками
Питомцы
Исследования показывают: волки нападают на кабанов только стаей и выбирают слабых особей
Красота и здоровье
Офтальмолог Наталья Гинкель: катаракта всё чаще развивается у пациентов после 55 лет
Технологии
Стартап Allium Engineering разработал арматуру с нержавеющим слоем для защиты мостов от коррозии
Авто и мото
"Автостат": сентябрь стал рекордным месяцем по числу автодебютов в России
Красота и здоровье
Кардиологи предупредили: утренняя головная боль и одышка могут быть симптомами гипертонии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet