Эскалация напряженности в Аденском заливе: два судна подверглись атакам у берегов Йемена

Британия сообщает о второй атаке за день у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало два инцидента, связанных с нападениями на торговые суда вблизи йеменского побережья.

Эти события вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности морского судоходства в регионе.

Первый инцидент произошел примерно в 57 морских милях к югу от Адена. Капитан судна сообщил о двух взрывах в непосредственной близости от корабля. Несмотря на атаку, судно продолжило свой путь к следующему порту назначения без сообщений о пострадавших.

Второй случай был зарегистрирован западнее, примерно в 77 морских милях от йеменского порта Ходейда. Согласно отчету капитана, к судну приблизились два катера с 13-15 вооруженными людьми на борту. После короткой перестрелки торговому судну удалось временно оторваться от нападавших, однако позже оно подверглось обстрелу тремя неопознанными снарядами, что привело к потере управления.

По данным греческого министерства судоходства и островной политики, атаке подвергся нефтяной танкер Sounion, плавающий под греческим флагом и принадлежащий компании Delta Tankers. На борту находились 25 членов экипажа, включая граждан Филиппин и России. К счастью, никто из них не пострадал.

Эти инциденты происходят на фоне заявлений движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующего значительную часть йеменского побережья Красного моря, о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, в знак поддержки Палестины. Хуситы утверждают, что не препятствуют свободе судоходства для других стран.

Ситуация вызывает серьезную озабоченность в международном сообществе, и некоторые компании уже приняли решение приостановить перевозки через Красное море. Эти события могут иметь значительные последствия для глобальной морской торговли и геополитической ситуации в регионе.

Фото: www. flickr. com/Bob Adams (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)