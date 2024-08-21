Эскалация напряженности в Аденском заливе: два судна подверглись атакам у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало два инцидента, связанных с нападениями на торговые суда вблизи йеменского побережья.
Эти события вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности морского судоходства в регионе.
Первый инцидент произошел примерно в 57 морских милях к югу от Адена. Капитан судна сообщил о двух взрывах в непосредственной близости от корабля. Несмотря на атаку, судно продолжило свой путь к следующему порту назначения без сообщений о пострадавших.
Второй случай был зарегистрирован западнее, примерно в 77 морских милях от йеменского порта Ходейда. Согласно отчету капитана, к судну приблизились два катера с 13-15 вооруженными людьми на борту. После короткой перестрелки торговому судну удалось временно оторваться от нападавших, однако позже оно подверглось обстрелу тремя неопознанными снарядами, что привело к потере управления.
По данным греческого министерства судоходства и островной политики, атаке подвергся нефтяной танкер Sounion, плавающий под греческим флагом и принадлежащий компании Delta Tankers. На борту находились 25 членов экипажа, включая граждан Филиппин и России. К счастью, никто из них не пострадал.
Эти инциденты происходят на фоне заявлений движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующего значительную часть йеменского побережья Красного моря, о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, в знак поддержки Палестины. Хуситы утверждают, что не препятствуют свободе судоходства для других стран.
Ситуация вызывает серьезную озабоченность в международном сообществе, и некоторые компании уже приняли решение приостановить перевозки через Красное море. Эти события могут иметь значительные последствия для глобальной морской торговли и геополитической ситуации в регионе.
Фото: www. flickr. com/Bob Adams (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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