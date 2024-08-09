Активисты защищают палестинцев на Западном берегу на фоне роста насилия со стороны поселенцев

Как и каждое утро, напряжение ощущалось в воздухе. В последние дни события развивались настолько стремительно, что только только глупец отправился бы в холмы без осторожности. Солнце уже высоко стояло, испуская жар на неподвижную землю. Слышался звон колокольчиков животных и свист мужчин и мальчиков, подзывающих собак. Высоко на холме напротив находилось еврейское поселение Ротем. Рядом был пост Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предназначенный для защиты поселенцев. Любой, кто смотрел сверху, мог бы увидеть собрание у дома Ахмада Дарагме: палестинского пастуха, израильских активистов, которые поддерживают его, и иностранных журналистов с камерами.

С Ахмадом беседовал 71-летний еврей, который регулярно сопровождает пастуха в холмы, несмотря на преследования. "Когда я уверен, что моя позиция правильная, я готов бороться за свои убеждения", - говорит Гил Александр, член группы "Активисты Иорданской долины". Эта группа израильтян обязалась защищать палестинцев, сопровождая пастухов на пастбища. Ситуация обострилась после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, что привело к увеличению числа нападений поселенцев на палестинцев.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с октября произошло более 1000 нападений, в результате которых пострадало более 1390 человек, включая 660 детей. В последние месяцы международное внимание было сосредоточено на Газе, но масштабы насилия со стороны поселенцев привели к введению санкций США, ЕС и Великобритании против некоторых лидеров поселенцев и целых поселений. Гил Александр, который называет себя сионистом, считает, что израильская территория должна соответствовать границами 1967 года, а поселения на Западном берегу могут существовать только с согласия палестинцев. Однако, на фоне текущей политической обстановки в Израиле, где власть держится на поддержке правых партий, его идеи кажутся утопическими.

Израильское правительство недавно объявило около 3000 акров в Иорданской долине "государственными землями", что является крупнейшим таким решением за последние три десятилетия. Гил продолжает защищать свои убеждения, несмотря на угрозы и насилие, надеясь на мирное разрешение конфликта, который, по его мнению, не имеет военного решения.