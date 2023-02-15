Российские войска взломали эшелонированную оборону ВСУ в Луганской республике. Об этом сообщает Минобороны.
"Мотострелки Центрального военного округа прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей", — сообщили в ведомстве, передает РИА "Новости".
По данным источника, во время бегства украинские боевики заминировали свои позиции натовской взрывчаткой, но российские мотострелки успешно заняли позиции неприятеля.
В Минобороны отметили, что вторая линия обороны противника пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой. При отступлении ВСУ оставили после себя много трупов и боевой техники.
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