Российские войска взломали эшелонированную оборону ВСУ в Луганской республике. Об этом сообщает Минобороны.

"Мотострелки Центрального военного округа прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей", — сообщили в ведомстве, передает РИА "Новости".

По данным источника, во время бегства украинские боевики заминировали свои позиции натовской взрывчаткой, но российские мотострелки успешно заняли позиции неприятеля.

В Минобороны отметили, что вторая линия обороны противника пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой. При отступлении ВСУ оставили после себя много трупов и боевой техники.