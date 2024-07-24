В ночь на четверг в ряде регионов Украины была активирована система оповещения о воздушной опасности.
Согласно информации, представленной на интерактивной карте министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в пяти областях центральной и северной части страны.
Хронология событий развивалась следующим образом: первоначально, в 1:13 по московскому времени, сигнал был зафиксирован в Полтавской области. Спустя 20 минут, в 1:33, предупреждение распространилось на территорию Черниговской области. Затем, в 1:59, почти одновременно сирены зазвучали в Черкасской, Киевской и Житомирской областях.
Стоит отметить, что ранее аналогичные меры предосторожности были приняты в других регионах страны. В частности, воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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