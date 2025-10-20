Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенняя депрессия
Осенняя депрессия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:50

Ешь мясо — грустишь без причины: учёные нашли аминокислоту, которая портит настроение

Учёные из Каталонии выяснили, что аминокислота пролин влияет на настроение — Cell Metabolism

Учёные из Каталонии обнаружили, что аминокислота пролин — привычный компонент нашего питания — может быть связана с развитием хандры и депрессивных состояний. Пролин содержится в желатине, мясных блюдах, рыбе, но, как выяснилось, его избыток способен вмешиваться в баланс микробиоты кишечника и нейрохимию мозга.
Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, стало сенсацией: обычное вещество из повседневного рациона вдруг оказалось возможным "переключателем" настроения.

Сравнение: источники пролина и его влияние

Источник продукта Содержание пролина Потенциальное влияние Рекомендации
Желатин, холодец Высокое поддерживает кожу и суставы, но при избытке может усиливать усталость умеренное потребление
Говядина, баранина Среднее полезен при восстановлении тканей избегать переизбытка
Морская рыба Среднее безопасна при сбалансированном рационе включать 2-3 раза в неделю
Растительные белки (соя, чечевица) Низкое незначительное влияние безопасно

Советы шаг за шагом

1. Что показало исследование

Группа учёных под руководством эндокринолога Хосе Мануэля Фернандеса-Реаля из Института биомедицинских исследований в Жироне и нейрофармаколога Рафаэля Мальдонадо из Университета Помпеу Фабра обнаружила: повышенный уровень пролина в крови связан с признаками подавленного настроения.
Добровольцев обследовали, анализировали их рацион и микробиом кишечника. Те, у кого уровень пролина был высоким, чаще сообщали о снижении энергии и эмоциональном упадке.

2. Как действует пролин

Исследователи выяснили, что пролин не просто циркулирует в крови — он активно взаимодействует с микрофлорой кишечника. Некоторые бактерии перерабатывают его, регулируя концентрацию в организме. Нарушение этого процесса ведёт к повышению уровня аминокислоты, которая может воздействовать на гены, отвечающие за транспорт нейромедиаторов в мозге.

3. Эксперименты на животных

Чтобы подтвердить связь, учёные пересадили микрофлору людей с высоким уровнем пролина мышам. Животные стали менее активными и демонстрировали поведение, похожее на апатию. Более того, изменились гены, контролирующие поступление пролина в мозг.
Когда исследователи заблокировали эти каналы у других подопытных — симптомы хандры не проявлялись.

4. Бактерии и настроение

Некоторые штаммы бактерий, например Lactobacillus, снижали негативное воздействие пролина, а Enterobacter - наоборот, усиливали его. Это показывает, что именно микрофлора определяет, будет ли пролин источником энергии или триггером для плохого самочувствия.

"Связь пролина с эмоциональными изменениями стала для нас сюрпризом. Мы привыкли считать его просто строительным материалом для тканей", — отметил эндокринолог Хосе Мануэль Фернандес-Реаль.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: резко исключить продукты, содержащие пролин.
    Последствие: недостаток белка, ухудшение состояния кожи и суставов.
    Альтернатива: ограничить мясо и желатин, добавив растительные белки и овощи.

  • Ошибка: игнорировать кишечное здоровье при признаках усталости.
    Последствие: дисбаланс микрофлоры может усиливать апатию и тревожность.
    Альтернатива: включить в рацион пробиотики и клетчатку.

  • Ошибка: лечить упадок настроения только диетой.
    Последствие: без врачебного контроля можно пропустить начало депрессии.
    Альтернатива: совмещать коррекцию питания с консультацией психотерапевта.

А что если…

А что если влияние пролина можно использовать наоборот — для профилактики хандры? Учёные не исключают, что регулирование его метаболизма через микробиом станет основой новых терапий. Возможно, в будущем появятся пробиотики, которые перерабатывают пролин, снижая риск депрессивных состояний. Пока же специалисты советуют сбалансировать рацион и следить за здоровьем кишечника — это уже само по себе улучшает самочувствие.

Плюсы и минусы пролина

Плюсы Минусы
Участвует в формировании коллагена При избытке может влиять на настроение
Поддерживает иммунную систему Нарушает баланс микрофлоры
Способствует восстановлению тканей Может вызывать апатию при дисбалансе
Присутствует в полезных белковых продуктах С трудом выводится при нарушении метаболизма

FAQ

Что такое пролин?
Это аминокислота, участвующая в синтезе белков, особенно коллагена. Организм получает её из мяса, рыбы и молочных продуктов.

Почему пролин может влиять на настроение?
Он взаимодействует с микрофлорой кишечника, которая, в свою очередь, влияет на нейромедиаторы — химические вещества, регулирующие эмоции.

Стоит ли исключать пролин из рациона?
Нет. Главное — не переусердствовать и поддерживать здоровый микробиом.

Можно ли снизить уровень пролина без лекарств?
Да. Помогают пробиотики, физическая активность и диета с большим количеством клетчатки.

Какой тест покажет избыток пролина?
Это определяется при метаболическом анализе крови. Его можно пройти в крупных лабораториях.

Мифы и правда

  • Миф: пролин вызывает депрессию.
    Правда: сам по себе пролин безвреден, но его избыток при нарушенной микрофлоре может влиять на эмоциональный фон.

  • Миф: если отказаться от мяса, настроение улучшится.
    Правда: дефицит белка тоже ухудшает самочувствие, ведь без аминокислот нарушается обмен веществ.

  • Миф: кишечные бактерии не влияют на мозг.
    Правда: ось "кишечник — мозг" доказана десятками исследований; микрофлора напрямую связана с выработкой серотонина.

Исторический контекст

Аминокислота пролин была открыта в конце XIX века и долго считалась одной из "технических" — отвечающей лишь за эластичность тканей. Лишь в XXI веке появились первые данные о её роли в обмене веществ мозга.
Идея о том, что пища может влиять на эмоции, восходит к древним врачам Востока: ещё в китайских трактатах говорилось, что "плохое питание рождает печаль". Современная наука теперь подтверждает эти слова на молекулярном уровне.

Исследования каталонских учёных стали важным шагом: они впервые показали, что баланс между аминокислотами и микробиотой может напрямую влиять на психику.

Три интересных факта

  • В организме человека пролин синтезируется из другой аминокислоты — глутамата.

  • Около 80% серотонина вырабатывается не в мозге, а в кишечнике.

  • У мушек-дрозофил, использованных в эксперименте, отсутствие каналов для пролина полностью блокировало признаки апатии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Геохимик Бумсу Ким: современная Арктика повторяет древний климатический сценарий сегодня в 1:26
Северный Ледовитый океан хранит опасную память: метан готовится к возвращению

Учёные нашли в древних арктических осадках следы гигантских выбросов метана. Почему это может повториться в будущем — и как остановить новый климатический сценарий.

Читать полностью » Китайская академия наук сообщила о необычном источнике гамма-излучения GRB 230307A сегодня в 0:16
Космос мигнул на секунду — и учёные переписали физику заново

Учёные зафиксировали редчайший гамма-всплеск GRB 230307A, продолжительность и структура которого поставили под сомнение прежние представления о рождении магнетаров.

Читать полностью » Палеонтолог Бессуднов: в Костёнках раскопали мастерскую древних ювелиров вчера в 23:32
Тайны первых европейцев раскрыты: в России нашли украшения, которых не было даже у фараонов

В Костёнках археологи нашли украшения и орудия возрастом 42 тысячи лет. Подвески из песцовых клыков, раковина ортоцераса и нуклеус из бивня мамонта раскрывают неожиданные грани культуры древнейших людей Европы.

Читать полностью » На восточном берегу Галилейского моря найден крупный клад золотых монет VII века вчера в 23:29
Золотая лихорадка в Галилее: археологи раскопали клад, который изменит историю

На склонах Голанских высот археологи нашли 97 золотых монет и украшений византийской эпохи. Клад пролежал почти 1400 лет и раскрывает судьбу города, исчезнувшего после землетрясения.

Читать полностью » Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году с вероятностью удара 4% вчера в 22:27
Космическая лотерея: астероид 60 метров в диаметре может врезаться в Луну

2024 YR4 Земле уже не грозит, но шанс лунного удара в 2032-м остаётся. Разбираем, что реально успеть за 7-8 лет: разведка массы, раннее отклонение или "план Б".

Читать полностью » Карахан: в Эгейском море найден древний путь миграции вчера в 22:23
Не только через Левант: учёные раскрыли тайный маршрут древних переселенцев в Европу

Археологи нашли у Айвалыка доказательства "островного моста" Северной Эгеиды: 138 артефактов показывают, что в ледниковые эпохи люди шли в Европу и южным маршрутом.

Читать полностью » В Саудовской Аравии найдено древнейшее поселение возрастом 11 000 лет вчера в 21:12
11 000 лет назад в Саудовской Аравии жили иначе: археологи нашли город, который изменил историю

Археологи нашли в Масьюне (Саудовская Аравия) древнейшее поселение возрастом 11 000 лет. Это открытие меняет понимание ранней истории региона и показывает, что оседлая жизнь в Аравии началась гораздо раньше, чем считалось.

Читать полностью » В Трое обнаружена уникальная золотая брошь возрастом 4500 лет вчера в 21:09
Троянская брошь раскрыла тайну: город был богат задолго до времён Гомера

В Трое археологи нашли золотую брошь и нефрит возрастом 4500 лет. Эти редкие находки не только уточнили хронологию древнего города, но и раскрыли тайны торговли и искусства бронзового века.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперт Джагим объяснил, почему отжимания могут заменить тренировку в зале
Дом
Дизайнеры рассказали, как создать интерьер, удобный для кошек и безопасный для мебели
Еда
Бисквитный торт со сгущённым молоком получается воздушным и нежным
Питомцы
Мальтипу признаны одной из лучших собак для семей с детьми и аллергиков
Еда
Куриная грудка на сковороде сохраняет сочность благодаря солевому раствору
Еда
Лангустины в духовке с лимонным маринадом сохраняют сочность мяса при запекании
Культура и шоу-бизнес
Джейкоб Элорди: сценарий третьего сезона "Эйфории" стал глубже и кинематографичнее
Еда
Ореховое печенье по рецепту кулинарного эксперта сохраняет хрустящую текстуру и рассыпчатость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet