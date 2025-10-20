Ешь мясо — грустишь без причины: учёные нашли аминокислоту, которая портит настроение

Учёные из Каталонии обнаружили, что аминокислота пролин — привычный компонент нашего питания — может быть связана с развитием хандры и депрессивных состояний. Пролин содержится в желатине, мясных блюдах, рыбе, но, как выяснилось, его избыток способен вмешиваться в баланс микробиоты кишечника и нейрохимию мозга.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, стало сенсацией: обычное вещество из повседневного рациона вдруг оказалось возможным "переключателем" настроения.

Сравнение: источники пролина и его влияние

Источник продукта Содержание пролина Потенциальное влияние Рекомендации Желатин, холодец Высокое поддерживает кожу и суставы, но при избытке может усиливать усталость умеренное потребление Говядина, баранина Среднее полезен при восстановлении тканей избегать переизбытка Морская рыба Среднее безопасна при сбалансированном рационе включать 2-3 раза в неделю Растительные белки (соя, чечевица) Низкое незначительное влияние безопасно

Советы шаг за шагом

1. Что показало исследование

Группа учёных под руководством эндокринолога Хосе Мануэля Фернандеса-Реаля из Института биомедицинских исследований в Жироне и нейрофармаколога Рафаэля Мальдонадо из Университета Помпеу Фабра обнаружила: повышенный уровень пролина в крови связан с признаками подавленного настроения.

Добровольцев обследовали, анализировали их рацион и микробиом кишечника. Те, у кого уровень пролина был высоким, чаще сообщали о снижении энергии и эмоциональном упадке.

2. Как действует пролин

Исследователи выяснили, что пролин не просто циркулирует в крови — он активно взаимодействует с микрофлорой кишечника. Некоторые бактерии перерабатывают его, регулируя концентрацию в организме. Нарушение этого процесса ведёт к повышению уровня аминокислоты, которая может воздействовать на гены, отвечающие за транспорт нейромедиаторов в мозге.

3. Эксперименты на животных

Чтобы подтвердить связь, учёные пересадили микрофлору людей с высоким уровнем пролина мышам. Животные стали менее активными и демонстрировали поведение, похожее на апатию. Более того, изменились гены, контролирующие поступление пролина в мозг.

Когда исследователи заблокировали эти каналы у других подопытных — симптомы хандры не проявлялись.

4. Бактерии и настроение

Некоторые штаммы бактерий, например Lactobacillus, снижали негативное воздействие пролина, а Enterobacter - наоборот, усиливали его. Это показывает, что именно микрофлора определяет, будет ли пролин источником энергии или триггером для плохого самочувствия.

"Связь пролина с эмоциональными изменениями стала для нас сюрпризом. Мы привыкли считать его просто строительным материалом для тканей", — отметил эндокринолог Хосе Мануэль Фернандес-Реаль.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: резко исключить продукты, содержащие пролин.

Последствие: недостаток белка, ухудшение состояния кожи и суставов.

Альтернатива: ограничить мясо и желатин, добавив растительные белки и овощи.

Ошибка: игнорировать кишечное здоровье при признаках усталости.

Последствие: дисбаланс микрофлоры может усиливать апатию и тревожность.

Альтернатива: включить в рацион пробиотики и клетчатку.

Ошибка: лечить упадок настроения только диетой.

Последствие: без врачебного контроля можно пропустить начало депрессии.

Альтернатива: совмещать коррекцию питания с консультацией психотерапевта.

А что если…

А что если влияние пролина можно использовать наоборот — для профилактики хандры? Учёные не исключают, что регулирование его метаболизма через микробиом станет основой новых терапий. Возможно, в будущем появятся пробиотики, которые перерабатывают пролин, снижая риск депрессивных состояний. Пока же специалисты советуют сбалансировать рацион и следить за здоровьем кишечника — это уже само по себе улучшает самочувствие.

Плюсы и минусы пролина

Плюсы Минусы Участвует в формировании коллагена При избытке может влиять на настроение Поддерживает иммунную систему Нарушает баланс микрофлоры Способствует восстановлению тканей Может вызывать апатию при дисбалансе Присутствует в полезных белковых продуктах С трудом выводится при нарушении метаболизма

FAQ

Что такое пролин?

Это аминокислота, участвующая в синтезе белков, особенно коллагена. Организм получает её из мяса, рыбы и молочных продуктов.

Почему пролин может влиять на настроение?

Он взаимодействует с микрофлорой кишечника, которая, в свою очередь, влияет на нейромедиаторы — химические вещества, регулирующие эмоции.

Стоит ли исключать пролин из рациона?

Нет. Главное — не переусердствовать и поддерживать здоровый микробиом.

Можно ли снизить уровень пролина без лекарств?

Да. Помогают пробиотики, физическая активность и диета с большим количеством клетчатки.

Какой тест покажет избыток пролина?

Это определяется при метаболическом анализе крови. Его можно пройти в крупных лабораториях.

Мифы и правда

Миф: пролин вызывает депрессию.

Правда: сам по себе пролин безвреден, но его избыток при нарушенной микрофлоре может влиять на эмоциональный фон.

Миф: если отказаться от мяса, настроение улучшится.

Правда: дефицит белка тоже ухудшает самочувствие, ведь без аминокислот нарушается обмен веществ.

Миф: кишечные бактерии не влияют на мозг.

Правда: ось "кишечник — мозг" доказана десятками исследований; микрофлора напрямую связана с выработкой серотонина.

Исторический контекст

Аминокислота пролин была открыта в конце XIX века и долго считалась одной из "технических" — отвечающей лишь за эластичность тканей. Лишь в XXI веке появились первые данные о её роли в обмене веществ мозга.

Идея о том, что пища может влиять на эмоции, восходит к древним врачам Востока: ещё в китайских трактатах говорилось, что "плохое питание рождает печаль". Современная наука теперь подтверждает эти слова на молекулярном уровне.

Исследования каталонских учёных стали важным шагом: они впервые показали, что баланс между аминокислотами и микробиотой может напрямую влиять на психику.

Три интересных факта