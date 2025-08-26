Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:11

Самокат дешевле штрафа: почему его больше нельзя оставлять где попало

В регионе увеличат штрафы за повторное нарушение правил парковки электросамокатов и велосипедов

В Пензенской области появилось новое административное наказание: теперь за оставленные в неположенных местах электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) придётся платить штраф.

Решение депутатов
22 августа Законодательное собрание региона внесло поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях.

Размер штрафов
За парковку СИМ вне территорий, установленных муниципальными актами, предусмотрены такие санкции:

  • для граждан — от 3 000 до 4 000 рублей,
  • для предпринимателей без юрлица — от 10 000 до 30 000 рублей,
  • для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей.

"Идентичное наказание предусмотрено за игнорирование порядка размещения временных сооружений для стоянки и хранения велосипедов, СИМ и спортивного инвентаря", — уточнили в Заксобрании.

Повторные нарушения
При повторном нарушении штрафы будут увеличены.

