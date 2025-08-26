Самокат дешевле штрафа: почему его больше нельзя оставлять где попало
В Пензенской области появилось новое административное наказание: теперь за оставленные в неположенных местах электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) придётся платить штраф.
Решение депутатов
22 августа Законодательное собрание региона внесло поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях.
Размер штрафов
За парковку СИМ вне территорий, установленных муниципальными актами, предусмотрены такие санкции:
- для граждан — от 3 000 до 4 000 рублей,
- для предпринимателей без юрлица — от 10 000 до 30 000 рублей,
- для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей.
"Идентичное наказание предусмотрено за игнорирование порядка размещения временных сооружений для стоянки и хранения велосипедов, СИМ и спортивного инвентаря", — уточнили в Заксобрании.
Повторные нарушения
При повторном нарушении штрафы будут увеличены.
