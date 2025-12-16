Пенсионерка в США встретила преступника лицом к лицу — её действия удивили всех

Раннее утро 8 декабря в Эдентоне, Северная Каролина, началось с неожиданной встречи. Об этом сообщает WAVY. 75-летняя Мари Штайнбург обнаружила в своей машине человека, который только что сбежал из местной тюрьмы. Этот беглец оказался Чарльзом Баббом, ночью освободившимся с помощью самодельного холодного оружия.

Неожиданный гость

Женщина узнала преступника по ориентировке и слышанным новостям о побеге. Бабб жаловался на холод и интересовался, есть ли рядом Макдоналдс. Мари, не теряя присутствия духа, решила вести себя как заботливая "мать", пообещав принести ему пальто.

"Я подумала, что если я буду к нему добра, он будет добр ко мне", — объяснила Штайнбург.

Ситуация была напряжённой, но пенсионерка сохраняла спокойствие, чтобы не спровоцировать беглеца. Она вернулась в дом, чтобы уведомить мужа и вызвать полицию.

Побег и задержание

Бабб воспользовался моментом и скрылся на машине Штайнбург со двора. Тем не менее его задержали вскоре после инцидента. По совпадению, муж Мари — бывший сенатор штата, который в течение десяти лет выступал за реформу тюремной системы США, что добавляет ситуации дополнительный иронический контекст.