ЕС может ужесточить санкции: Российский алюминий под угрозой запрета

Согласно мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, которые могут включать полный запрет на импорт российского алюминия и продукции на его основе.

Эта информация появилась после сообщения газеты "Известия", которая, ссылаясь на источники в Еврокомиссии и Европарламенте, заявила о разработке нового пакета санкций против России, затрагивающего, в том числе, металлургический сектор.

Хазанов предполагает, что помимо запрета на импорт алюминия, санкции могут коснуться ключевых бенефициаров и руководителей российских алюминиевых компаний. Такие меры могут оказать негативное влияние на предприятия, ориентированные на экспорт, вынуждая их искать новые рынки сбыта или приостанавливать производство.

Эксперт прогнозирует кратковременный рост цен на алюминий примерно на 10% в течение недели после введения санкций, что может поднять стоимость до 2700 долларов за тонну. Однако он ожидает, что ситуация вскоре стабилизируется.

Хазанов отмечает, что альтернативой российскому алюминию могут стать поставки из Китая и стран Ближнего Востока. Это может помочь европейским потребителям компенсировать потенциальный дефицит.

Стоит напомнить, что в апреле 2024 года США и Великобритания уже ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также запретили торговлю этими металлами на своих ведущих биржах — Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.

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