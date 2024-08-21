В Венгрии заявили, что визовые послабления для россиян соответствуют законодательству ЕС

21 августа Венгрия направила письмо в Европейский союз, в котором разъяснила своё решение об ослаблении визового режима для граждан России и Белоруссии, — сообщает портал Magyar Nemzet.
В ответ на запрос Еврокомиссии о послаблениях в визовом режиме для граждан РФ и РБ, венгерские власти подтвердили, что такие меры соответствуют законодательству ЕС и стандартам безопасности.
В своём письме министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер отметил, что изменения в визовом режиме не повлияют на тщательную проверку граждан России и Белоруссии с точки зрения безопасности. Он подчеркнул, что все процедуры миграционного контроля и проверки безопасности останутся на прежнем уровне.
Шандор Пинтер также высказал мнение, что не ожидает значительного увеличения числа визовых заявок от россиян.
2 августа еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон выразила обеспокоенность по поводу упрощения процедуры получения долгосрочных виз для россиян и белорусов со стороны Венгрии. Она назвала их потенциальными шпионами и саботажниками, рассматривая Россию как угрозу безопасности.
18 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощение процедуры получения долгосрочных виз не представляет угрозы для безопасности Шенгенской зоны, а утверждения о противоположном со стороны северных европейских и прибалтийских коллег являются необоснованными.
Ранее сообщалось, что Венгрия решила упростить процедуру получения долгосрочных виз для граждан России и Белоруссии. Портал Euractiv сообщал, что Венгрия не предоставила ответы на запросы Еврокомиссии относительно возможных угроз безопасности Шенгенской зоны из-за изменений в визовом режиме для россиян и белорусов.
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