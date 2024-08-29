ЕС рассматривает возможность санкций против израильских министров: новый поворот в ближневосточной политике

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что вынес на рассмотрение стран Евросоюза предложение о введении санкций против ряда министров Израиля.
Перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе Боррель подчеркнул, что данное заседание не предусматривает принятия решений. Однако он инициировал дискуссию о возможных санкциях в отношении некоторых израильских министров. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать страны Евросоюза.
Ранее СМИ сообщали, что Боррель намерен предложить ввести ограничительные меры против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.
Предполагается, что причиной для такого предложения стали действия и заявления этих министров, которые вызвали критику со стороны ЕС.
Вопрос о введении санкций против Израиля является крайне чувствительным и может вызвать разногласия среди стран-членов ЕС.
Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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