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Bloomberg: Евросоюз намерен лишить Словакию бюджетирования из-за «подрыва демократии»
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ЕС может лишить Словакию выделенных средств за «подрыв демократии»

Bloomberg: Евросоюз намерен лишить Словакию бюджетирования из-за «подрыва демократии»

Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность лишения Словакии финансовой поддержки из-за её политических шагов, которые якобы противоречат демократическим принципам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ЕС готовит предложение о санкциях против Словакии за нарушение принципов демократии, что может привести к приостановке выплаты средств, выделенных Братиславе.

Рассматривается вариант полного или частичного возврата 2,7 миллиарда евро, которые были предоставлены Словакии для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Источники сообщили, что этот шаг связан с решением словацкого премьер-министра Роберта Фицо ликвидировать специальную прокуратуру, занимающуюся делами о коррупции, связанными с фондами ЕС. Около 80 процентов всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из этих фондов, и проблемы с финансированием могут оказать серьёзное негативное влияние на страну.

Фото: Freepik.com

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