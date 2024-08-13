Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил недовольство в соцсетях, заявив, что Европейский Союз подрывает экономику Франции, приобретая американскую военную технику для Польши.

Его комментарий касался контракта, по которому польские военные подписали соглашение на покупку 96 американских вертолетов AH-64E Apache.

Филиппо отметил, что Польша, будучи чистым получателем средств из бюджета ЕС, приобрела вертолеты на деньги, которые вносят страны-доноры, такие как Франция.

Он саркастически подчеркнул, что такая ситуация с ЕС приводит к разорению Франции ради покупки американской техники, и добавил, что подобные действия продолжают войну против России, намекая на финансовые затраты Евросоюза в поддержку Украины.

Ранее Польша обратилась к США с просьбой о продаже 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Государственный департамент США одобрил возможность этой сделки, и впоследствии Конгресс США дал свое согласие на продажу вертолетов вместе с радарами и вооружением Польше.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿