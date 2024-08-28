ЕС подозревает Telegram в манипуляции данными о пользователях для обхода регулирования

Европейский союз инициировал расследование в отношении популярного мессенджера Telegram по подозрению в преднамеренном занижении числа пользователей на территории ЕС.
Об этом сообщает авторитетное издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники.
Согласно Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), онлайн-платформы с аудиторией, превышающей 45 миллионов пользователей, подпадают под действие дополнительных регуляторных требований. Эксперты Евросоюза по правовым вопросам и анализу данных полагают, что Telegram может намеренно занижать свое присутствие в регионе, чтобы избежать этих ограничений.
В феврале текущего года Telegram заявил о 41 миллионе пользователей в ЕС. Однако, вопреки требованиям DSA, компания не предоставила обновленные данные в установленный срок, ограничившись лишь общим заявлением о том, что количество пользователей "значительно меньше" порогового значения в 45 миллионов.
Представители ЕС расценивают отсутствие актуальной информации как нарушение DSA. Они предполагают, что проводимое расследование, вероятно, выявит, что реальное число пользователей Telegram в ЕС превышает установленный порог для "очень крупных онлайн-платформ".
Этот инцидент происходит на фоне других юридических проблем, с которыми сталкивается руководство Telegram.
Недавно стало известно, что Николай Дуров, брат основателя мессенджера Павла Дурова, объявлен в розыск во Франции. Ордера на арест обоих братьев были выданы 25 марта по обвинениям, связанным с распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Фото: www. flickr.com/ Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT / (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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