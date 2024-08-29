Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область
  1. Главная
  2. Мир

Жозеп Боррель поддерживает действия ВСУ в Курской области и призывает к усилению помощи Украине

Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.

На встрече глав МИД стран Евросоюза Боррель отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предоставил участникам встречи подробную информацию о ситуации на линии соприкосновения.

По словам Борреля, многие страны ЕС позитивно оценили действия ВСУ в Курской области. Глава европейской дипломатии также призвал страны-члены ЕС увеличить поставки военной техники и вооружений Украине.

Напомним, что 6 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке наступления украинских формирований на территорию Курской области. По его словам, продвижение противника было остановлено, а российские военные продолжают операцию по его полному разгрому.

Российские власти назвали действия украинской стороны провокацией, подчеркнув, что обстрелам подвергаются в том числе гражданские объекты, что привело к жертвам среди мирного населения. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан.

В настоящее время в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница

В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница

В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.

Читать полностью
Евросоюз обеспокоен ростом экспорта между РФ и странами Европы

Евросоюз обеспокоен ростом экспорта между РФ и странами Европы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность по поводу увеличения объемов экспорта товаров из ЕС в страны, граничащие с Россией.

Читать полностью

Общество

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.

Читать полностью
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.

Читать полностью

Новости