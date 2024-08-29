Жозеп Боррель поддерживает действия ВСУ в Курской области и призывает к усилению помощи Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.

На встрече глав МИД стран Евросоюза Боррель отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предоставил участникам встречи подробную информацию о ситуации на линии соприкосновения.

По словам Борреля, многие страны ЕС позитивно оценили действия ВСУ в Курской области. Глава европейской дипломатии также призвал страны-члены ЕС увеличить поставки военной техники и вооружений Украине.

Напомним, что 6 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке наступления украинских формирований на территорию Курской области. По его словам, продвижение противника было остановлено, а российские военные продолжают операцию по его полному разгрому.

Российские власти назвали действия украинской стороны провокацией, подчеркнув, что обстрелам подвергаются в том числе гражданские объекты, что привело к жертвам среди мирного населения. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан.

В настоящее время в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International license)