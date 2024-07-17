Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил мнение, что заявления из Европы о готовности поддерживать Киев в военных вопросах и стремление "разоблачить" премьера Венгрии Виктора Орбана фактически представляют собой публичный ответ на его предложения по мирному урегулированию.
Балаж Орбан, политический директор венгерского премьера, ранее сообщил, что план премьер-министра Венгрии, основанный на реалистичной оценке обстановки, достижимых целях и конкретных временных рамках, был разослан всем лидерам Евросоюза.
Песков отметил, что Запад пытается дискредитировать Орбана и полностью подорвать его полномочия в этом вопросе, одновременно с этим подтверждая свою решимость продолжать военную помощь Украине. Он предположил, что это и есть ответ на венгерские инициативы.
На вопрос о том, получала ли Москва копию предложений Орбана, представитель Кремля ответил отрицательно, указав, что никаких документов они не получали.
Когда его спросили о возможных контактах с венгерской стороной после мирной инициативы Орбана, Песков напомнил о недавней встрече глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто, подчеркнув, что такие контакты поддерживаются.
Фото: www. flickr. com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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