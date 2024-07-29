Владимир Воронин, ранее занимавший пост президента Молдавии, выразил мнение о недопустимости вмешательства европейских институтов и стран-членов ЕС в процесс формирования конституционных норм республики.

Экс-глава государства подверг критике деятельность Конституционного суда, охарактеризовав его как инструмент в руках действующей администрации. Он предложил радикальное решение — временно приостановить работу этого органа.

Воронин подчеркнул необходимость сохранения независимости Молдавии в вопросах конституционного устройства, отвергая любые попытки внешнего влияния на этот процесс.

Бывший президент выразил обеспокоенность частыми изменениями в основном законе страны, указывая на то, что подобная практика подрывает стабильность и целостность конституционного строя.

Он выступил за ужесточение ответственности за нарушение конституционных норм, предложив ввести уголовное наказание для должностных лиц, нарушающих присягу и положения основного закона.

Стоит отметить, что конституция Молдавии, принятая 29 июля 1994 года, закрепляет ключевые принципы государственного устройства, включая гарантии прав и свобод граждан, суверенитет, нейтралитет и верховенство закона. Этот документ уже три десятилетия служит фундаментом правовой системы страны.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)