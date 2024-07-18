Перспектива трансформации Европейского союза в "оборонный альянс" не способствует укреплению безопасности ни в Европе, ни в мире в целом.

Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Telegram.

Сенатор прокомментировал недавнее заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о ее намерении предложить преобразование ЕС в "оборонный союз" в случае переизбрания. Косачев отметил, что в настоящее время сторонники атлантизма явно преобладают над евроскептиками, что приводит к текущей ситуации.

По мнению политика, несмотря на то, что юридически ЕС остается организацией экономической интеграции, фактически брюссельские чиновники под влиянием действующей американской администрации подталкивают страны-участницы к формированию структуры, подобной НАТО.

Косачев подчеркнул, что такое развитие событий не приведет к повышению уровня безопасности ни в Европе, ни в мире. Он указал на печальный опыт существования НАТО как подтверждение этого тезиса.

Вице-спикер Совфеда также обратил внимание на то, что органы ЕС неоднократно демонстрировали практику выхода за пределы своей компетенции. Он выразил обеспокоенность тем, что глава Еврокомиссии не только превышает свои полномочия как должностного лица ЕС, но и тем, что государства-члены никак не реагируют на подобные заявления.

По мнению Косачева, это косвенно свидетельствует о политическом запросе большинства европейских государств на превращение ЕС в подобие НАТО. Он напомнил, что оборонная политика в основном находится в сфере полномочий национальных государств ЕС, а перспективы военной интеграции зависят от единогласного решения глав государств и правительств в Европейском совете.

Сенатор пояснил, что до настоящего времени этот вопрос находился в политическом тупике, несмотря на многочисленные призывы создать общую армию ЕС или превратить его в военный союз.

Он отметил, что Лиссабонский договор предусматривает лишь военное сотрудничество между вооруженными силами государств-членов.

В заключение Косачев напомнил об истоках создания ЕС как европейского объединения угля и стали, подчеркнув, что его трансформация происходит под влиянием насаждаемой США идеологии трансатлантизма.

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