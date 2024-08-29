Права не имеет: Сиярто заявил, что ЕС не обладает мандатом на разрешение ВСУ бить по РФ

Некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что не имеют полномочий разрешать Украине использовать поставленное Западом оружие для нанесения ударов по территории России.

По их мнению, это вопрос двусторонних отношений между Украиной и странами-поставщиками, который должен решаться без участия Евросоюза. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно пытался убедить страны-члены ЕС разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием. Аналогичную просьбу высказывал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако некоторые главы МИД подчеркнули, что у них нет мандата на принятие подобного решения. Другие участники встречи отметили, что это важный вопрос двусторонних отношений с Украиной, который не имеет отношения к Евросоюзу.

Петер Сийярто не стал называть конкретные страны, выступившие против вмешательства ЕС в этот вопрос.

Напомним, что вопрос о возможности использования Украиной западного оружия для ударов по территории России остается одним из самых дискуссионных в отношениях между Киевом и его западными партнерами. Россия неоднократно предупреждала, что подобные действия будут иметь серьезные последствия.

Фото: www. flickr. com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)