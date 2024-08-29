Права не имеет: Сиярто заявил, что ЕС не обладает мандатом на разрешение ВСУ бить по РФ

Некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что не имеют полномочий разрешать Украине использовать поставленное Западом оружие для нанесения ударов по территории России.
По их мнению, это вопрос двусторонних отношений между Украиной и странами-поставщиками, который должен решаться без участия Евросоюза. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно пытался убедить страны-члены ЕС разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием. Аналогичную просьбу высказывал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Однако некоторые главы МИД подчеркнули, что у них нет мандата на принятие подобного решения. Другие участники встречи отметили, что это важный вопрос двусторонних отношений с Украиной, который не имеет отношения к Евросоюзу.
Петер Сийярто не стал называть конкретные страны, выступившие против вмешательства ЕС в этот вопрос.
Напомним, что вопрос о возможности использования Украиной западного оружия для ударов по территории России остается одним из самых дискуссионных в отношениях между Киевом и его западными партнерами. Россия неоднократно предупреждала, что подобные действия будут иметь серьезные последствия.
Фото: www. flickr. com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Красносельский: Приднестровье готово к возможному прекращению подачи газа через Украину
Приднестровье готово к тому, что подача российского газа через Украину в конце 2024 года может прекратиться. Такое заявление сделал президент республики Вадим Красносельский во время пресс-конференции, которая была посвящена 34-й годовщине провозглашения Приднестровья.
Рябков: Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США
Российская Федерация (РФ) сильно озабочена эскалационным курсом Соединенных Штатов и призывает Вашингтон проявить большую ответственность к сложившейся ситуации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Екатерина Гордон не стала извиняться перед певцом Шаманом
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Основатель Telegram Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге
Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова.