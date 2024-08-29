Евросоюз не пришел к соглашению касательно снятия ограничения по ударам по территории РФ

ЕС не смог договориться о снятии ограничений на удары по России

Европейские министры иностранных дел не достигли консенсуса по вопросу отмены ограничений на использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Брюсселе.

Ранее Боррель призывал министров снять "все ограничения" на применение Украиной поставленного оружия. Однако, как выяснилось, единой позиции по этому вопросу среди стран ЕС нет.

По словам Борреля, вопрос снятия ограничений обсуждался, но решение остается за каждым отдельным государством-членом.

Некоторые страны Евросоюза, как отметил глава европейской дипломатии, принципиально отказываются поставлять Украине летальное оружие. В этой связи единого европейского решения принято не было.

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