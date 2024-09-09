Брюссель в раздумьях: Санкции против израильских министров под вопросом

Европейский Союз еще не принял окончательное решение относительно введения санкций против двух израильских министров, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Обсуждения этого вопроса продолжаются на техническом уровне.

Боррель, который сейчас находится с визитом в Египте, где обсуждает пути урегулирования конфликта в секторе Газа, уточнил, что он предложил на совете министров иностранных дел ЕС рассмотреть возможность введения санкций против двух представителей израильского правительства. Однако пока нет окончательного решения, и вопрос остается открытым.

По словам Борреля, помимо министров, санкции могут затронуть и некоторые агентства и институты в Израиле, которые, как предполагается, вовлечены в строительство незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.

Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)