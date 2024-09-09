Евросоюз рассматривает возобновление миссии по контролю границ между Египтом и сектором Газа

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о возможности восстановления миссии Европейского Союза по контролю границ между Египтом и сектором Газа.
Эта инициатива направлена на содействие открытию пограничного перехода, что позволит оказывать гуманитарную помощь и эвакуировать людей, оказавшихся в трудной ситуации в Газе.
В интервью испанской газете Mundo Боррель сообщил, что примет участие в министерской встрече стран Лиги арабских государств, которую планируется провести в Египте. Основной целью его визита станет обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и поиск путей для стабилизации региона.
Боррель также отметил, что хотел бы получить более полное представление о ситуации непосредственно в регионе и подчеркнул важность достижения соглашения о прекращении огня в Газе. Он вновь призвал к скорейшему урегулированию конфликта и освобождению заложников, захваченных представителями движения ХАМАС в октябре.
По информации Европейской службы внешних связей, Боррель с 8 по 12 сентября посетит Египет и Ливан в рамках своей дипломатической миссии.
Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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