Европейский Союз инициировал процесс использования доходов от иммобилизованных российских активов для финансирования военных поставок Украине. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, отметив, что уже переведено 1,4 миллиарда евро на эти цели.

Боррель также указал на изменение стратегии оказания помощи Киеву. Вместо компенсации странам-членам ЕС за уже осуществленные поставки вооружений, теперь планируется предварительное финансирование таких закупок за счет доходов от замороженных российских активов.

Стоит напомнить, что после начала военной операции России на Украине, ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ, оцениваемых примерно в 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear.

Российская сторона резко осуждает эти действия, характеризуя их как "воровство" и угрожая ответными мерами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к симметричным действиям в отношении западных активов, находящихся на территории РФ.

Кремль, в свою очередь, охарактеризовал планы по использованию доходов от российских активов для закупки оружия Украине как "воровские действия" и предупредил о неизбежном ответе на основе взаимности.

Россия продолжает настаивать на том, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают страны НАТО в противостояние. Москва рассматривает любые грузы с оружием для Украины как законные военные цели.

Российское руководство также подчеркивает, что участие США и НАТО в конфликте не ограничивается только поставками оружия, но включает и подготовку военных кадров на территории ряда европейских стран.

Кремль выражает мнение, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада негативно влияет на перспективы мирных переговоров и может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)