На недавней встрече министров иностранных дел ЕС не было представлено ни одного доказательства того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы использовал свое председательство в ЕС для личных целей, совершая поездки в Россию и Китай в рамках мирной инициативы по Украине.
Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
Сийярто отметил, что никто не смог привести ни одной цитаты из высказываний венгерского премьер-министра, которые бы указывали на то, что он действует от имени Европейского Союза или представляет его интересы во время своей мирной миссии. Он также подчеркнул, что не было никаких доказательств того, что имело место злоупотребление должностью председателя в ЕС.
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