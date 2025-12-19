История американца, сделавшего осознанный выбор в пользу России, получила новое развитие на фоне санкционного давления со стороны Евросоюза. Бывший офицер полиции США и военный корреспондент Джон Марк Дуган заявил, что считает Россию своим единственным домом и испытывает гордость за принадлежность к стране. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Реакция на санкции Евросоюза

Дуган стал первым гражданином США, включённым в санкционный список Европейского союза. Ограничения были введены 15 декабря — в ЕС его обвинили в якобы причастности к дестабилизации ситуации в Европе. Сам Дуган отнёсся к этому решению без тревоги.

"[Европейцы] внесли меня в санкционный список. Когда я услышал об этом, я просто рассмеялся. Потому что Россия теперь мой дом", — сказал военный корреспондент Джон Марк Дуган.

По его словам, санкции не повлияли на его взгляды и жизненные планы, поскольку он уже давно связал своё будущее с Россией.

Гражданство и личный выбор

Дуган отдельно прокомментировал появлявшуюся в СМИ информацию о наличии у него двойного гражданства. Он подчеркнул, что фактически считает себя исключительно гражданином России.

"Я знаю, что сообщалось о наличии у меня двойного гражданства, американского и российского. Но Соединенные Штаты аннулировали мой паспорт. Я считаю себя только российским гражданином", — пояснил Джон Марк Дуган.

Бывший американский полицейский в 2016 году попросил политическое убежище в России. Впоследствии он был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Жизнь в России и позиция Кремля

Дуган подчеркнул, что не планирует покидать Россию и связывает с ней всю дальнейшую жизнь. Он заявил, что рассматривает страну не как место временного пребывания, а как окончательный выбор.

"Я живу в России, я не буду выезжать за пределы России и умру в России как российский гражданин, испытывающий гордость [за свою страну]", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции западных стран, введённые против России за последние четыре года, не оказали существенного влияния на развитие страны. Эта позиция, по словам Дугана, лишь укрепляет его уверенность в правильности сделанного выбора.