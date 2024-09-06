В турецком Эрзуруме совершил экстренную посадку индийский самолет

Самолет индийского авиаперевозчика Avia Vistara вынужден был совершить незапланированную посадку в аэропорту Эрзурум, расположенном на востоке Турции, после поступления информации о возможной бомбе на борту. Об этом рассказал губернатор провинции Эрзурум в интервью телеканалу TRT.

"Лайнер приземлился в Эрзуруме из-за сообщения о потенциальной угрозе. Изначально он был направлен в Трабзон, но там наблюдалась высокая загруженность. Самолет вмещает 600 пассажиров, на борту находились 242 человека. Все пассажиры были эвакуированы, и сейчас специалисты проводят полное обследование воздушного судна", — отметил губернатор провинции Мустафа Чифтчи.

По его словам, если угроза не подтвердится, то рейс, направлявшийся из Индии в Германию, сможет продолжить свой путь. На данный момент аэропорт Эрзурума временно закрыт для других рейсов.

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