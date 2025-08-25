Тайна гибели Ермака может быть раскрыта: исследователи нашли следы в Тюменской области

В Вагайском районе Тюменской области исследователи обнаружили территорию, где, по их предположениям, погиб покоритель Сибири Ермак. Место находится недалеко от Иртыша, рядом с поселением Старый Погост.

Находка экспедиции

Во время экспедиции, в которой участвовали историк и научный руководитель похода Олег Винокуров и атаман Курганской области Сергей Попов, был найден металлический обломок, относящийся к оружию XVI века. По словам Винокурова, он мог принадлежать одному из воинов Кучума, напавших на отряд Ермака.

Исторические карты и следы прошлого

"Еще на карте Семена Ремезова место гибели Ермака было обозначено как Ермакова перекопь. Оно находится в окрестностях современного поселения Старый Погост, рядом несколько ручьев и озера Табан и Глубокая Яма. Сравнение атласа Филимонова с современной картой позволяет определить, где отряд Ермака остановился на ночлег и, вероятнее всего, был атакован Кучумом. В этом районе и найден металлический обломок", — рассказал Винокуров URA. RU.

Что будет дальше

Исследователи планируют провести более детальный поиск с металлоискателями, чтобы точно локализовать место гибели Ермака. Экспедиция завершена, впереди встреча с археологами и разбор найденных артефактов. Все результаты будут публиковаться в telegram-канале "По пути Ермака 2025".

Значение для будущих поколений

Сергей Попов подчеркнул важность сохранения памяти о походах Ермака: