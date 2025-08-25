Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
озеро, Тюмень
озеро, Тюмень
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lago_Andrejevskoje_(Tjumena_distrikto)_01.jpg by RG72
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Тайна гибели Ермака может быть раскрыта: исследователи нашли следы в Тюменской области

Экспедиция в Тюменской области выявила возможное место последнего боя Ермака

В Вагайском районе Тюменской области исследователи обнаружили территорию, где, по их предположениям, погиб покоритель Сибири Ермак. Место находится недалеко от Иртыша, рядом с поселением Старый Погост.

Находка экспедиции
Во время экспедиции, в которой участвовали историк и научный руководитель похода Олег Винокуров и атаман Курганской области Сергей Попов, был найден металлический обломок, относящийся к оружию XVI века. По словам Винокурова, он мог принадлежать одному из воинов Кучума, напавших на отряд Ермака.

Исторические карты и следы прошлого

"Еще на карте Семена Ремезова место гибели Ермака было обозначено как Ермакова перекопь. Оно находится в окрестностях современного поселения Старый Погост, рядом несколько ручьев и озера Табан и Глубокая Яма. Сравнение атласа Филимонова с современной картой позволяет определить, где отряд Ермака остановился на ночлег и, вероятнее всего, был атакован Кучумом. В этом районе и найден металлический обломок", — рассказал Винокуров URA. RU.

Что будет дальше
Исследователи планируют провести более детальный поиск с металлоискателями, чтобы точно локализовать место гибели Ермака. Экспедиция завершена, впереди встреча с археологами и разбор найденных артефактов. Все результаты будут публиковаться в telegram-канале "По пути Ермака 2025".

Значение для будущих поколений
Сергей Попов подчеркнул важность сохранения памяти о походах Ермака:

"Я, как казачий атаман, считаю, что знаменательные места похода Ермака нужно обязательно увековечить. В истории покорителя Сибири надо ставить точку, чтобы молодые поколения знали, как образовывалось государство. Сейчас в истории освоения Сибири есть пробел".

