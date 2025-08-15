Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:15

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы не угробить спину ребёнка

Педиатр Гринчик рассказала, как выбрать школьный рюкзак для здоровья ребёнка

Выбор школьного рюкзака — это не просто вопрос стиля, а важная забота о здоровье ребёнка. Ошибка в выборе или ношении портфеля может привести к проблемам с осанкой уже в начальной школе.

Как выбрать идеальный рюкзак

Врач-педиатр клиники "Медскан Hadassah" Полина Гринчик напоминает:

"Выбирайте лёгкие ортопедические модели, приучайте ребёнка к порядку в рюкзаке и следите за осанкой".

Основные требования:

  • Ортопедическая жёсткая спинка — поддерживает позвоночник и снимает лишнюю нагрузку.
  • Несколько отделений — равномерное распределение веса.
  • Широкие лямки (4-5 см) — не врезаются в плечи, помогают правильно распределять вес.
  • S-образная форма лямок — повторяет изгибы тела и равномерно распределяет нагрузку.
  • Регулируемые ремни — подстраиваются под рост ребёнка.
  • Качественные материалы и фурнитура — выдерживают вес учебников и легко чистятся.
  • Светоотражающие элементы — безопасность в тёмное время суток.

Важно: на рюкзаке должна быть возрастная маркировка и сертификат соответствия.

Как правильно носить

  • Носить только на двух плечах.
  • Верхний край — на уровне плеч, низ — не ниже поясницы.
  • Не носить в руке, чтобы избежать перегрузки одной стороны тела.
  • Заполненный рюкзак носить не более 30-40 минут подряд, а в течение дня — не более двух часов.

Как облегчить вес

  • Электронные учебники или второй комплект книг, оставляемый в школе.
  • Лёгкие папки, тетради и аксессуары.
  • Тяжёлые предметы — ближе к спине.
  • Не носить лишние вещи.

Нормы по СанПиН:

  • вес пустого рюкзака — до 700 г (начальная школа) и до 1 кг (средняя и старшая школа);

Максимальный вес с содержимым:

  • до 10% веса ребёнка — 1-2 классы;
  • до 15% — 3-5 классы;
  • до 20% — старшеклассники.

Кому нельзя носить рюкзак

  • Сколиоз и другие искривления позвоночника — только после консультации с ортопедом.
  • Травмы спины или плечевого пояса — временно отказаться от рюкзака.
  • Мышечная дистрофия, ДЦП — использовать специальные модели с поддержкой или тележки.

