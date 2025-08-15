Как выбрать школьный рюкзак, чтобы не угробить спину ребёнка

вчера в 20:46

Сбросить вес с помощью фасоли: пять простых способов добавить бобы в каждый приём пищи

Фасоль — это не просто бобы, а настоящий секрет похудения! Узнайте, как правильно добавить её в свой рацион для контроля веса, аппетита и здоровья.

Читать полностью »

вчера в 19:41

Полезное или опасное: правда о витаминах, которую предпочитают не афишировать

Узнайте, почему 74% американцев принимают добавки и к каким последствиям это может привести. Исследования показывают, что витаминные комплексы могут быть полезными, но также и опасными.

Читать полностью »

вчера в 18:29

Один месяц терапии — и годы без боли: как работает метод PRT

Новая психологическая методика PRT показала долгосрочный эффект в борьбе с хронической болью: более 55% пациентов забыли о симптомах спустя 5 лет.

Читать полностью »

вчера в 18:14

Больше не нужны спортзал и тренер: упражнения для растяжки всего тела, которые спасут от боли в спине

Раскрываем секреты эффективной растяжки дома! Узнайте, как правильно подготовиться к тренировке, какие упражнения выполнять и как избежать травм.

Читать полностью »

вчера в 17:14

Когда полезное становится опасным: о рисках бесконтрольного употребления витамина D

Испанский Минздрав предупреждает об опасностях бесконтрольного приема витаминов. Узнайте о рисках гипервитаминоза D и как избежать серьезных последствий.

Читать полностью »

вчера в 17:08

Хотите восхищённых взглядов осенью? Эти юбки до пят творят чудеса с фигурой

Бохо-юбки, замшевые куртки, уютный трикотаж и виноградный цвет: модные акценты осени 2025, которые подчеркнут фигуру и создадут элегантный образ.

Читать полностью »

вчера в 16:46

Считали неизлечимой, а теперь учатся разворачивать вспять: что изменилось в борьбе с деменцией

Секреты предотвращения деменции раскрыты: новые исследования показывают, что 40% случаев можно избежать с помощью изменений в образе жизни.

Читать полностью »

вчера в 16:13

Морщины появляются раньше, чем вы думаете: вот что тихо ворует молодость каждый день

Узнайте, как замедлить появление морщин и пигментных пятен. Эффективные советы по ежедневному уходу, питанию и образу жизни для сохранения молодости и здоровья кожи.

Читать полностью »