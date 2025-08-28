Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Постельная сцена
Постельная сцена
© freepik by rawpixel.com
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Горячие дни — холодные ночи: как лето крадёт мужскую силу

Уролог Фотинос рассказал, как жара влияет на сексуальное здоровье мужчин

Уролог Питер Фотинос в интервью HuffPost рассказал о малоизвестной причине проблем с эрекцией. По его словам, летняя жара может негативно сказаться на сексуальном здоровье мужчин, хотя действует она косвенно.

Почему жара опасна для либидо
Фотинос пояснил, что высокая температура воздуха сама по себе не разрушает мужскую потенцию. Но она усугубляет уже существующие проблемы:

  • если мужчина не может уснуть из-за духоты, снижается уровень тестостерона, что напрямую влияет на энергию и сексуальное влечение;
  • при обезвоживании уменьшается объем циркулирующей крови, и, как следствие, ухудшается кровоток к гениталиям.

Как восстановить эрекцию
По словам специалиста, чаще всего достаточно простых мер:

  • пить больше воды,
  • высыпаться даже в жаркие ночи.

Если же проблемы с потенцией сохраняются продолжительное время, Фотинос советует обратиться к врачу — иногда это сигнал о скрытых заболеваниях сосудов.

