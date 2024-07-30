Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил приглашение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона посетить Олимпийские игры в Париже. Причиной отказа, по словам турецкого лидера, стало предупреждение его внучки о возможной пропаганде ЛГБТ на мероприятии.
Эрдоган выразил намерение обратиться к папе римскому с жалобой на церемонию открытия Олимпиады, которую он охарактеризовал как проявление неуважения к христианскому и мусульманскому миру.
Церемония открытия вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Организаторы представили постановку, напоминающую "Тайную вечерю", но с участием нетрадиционных персонажей, включая бородатую женщину и мужчин в женских нарядах. Финальная сцена с практически обнаженным мужчиной, изображающим древнегреческого бога Диониса, также вызвала критику.
Оргкомитет Олимпиады впоследствии принес извинения тем, кого могли оскорбить отдельные элементы церемонии. Критические замечания высказали представители различных стран, включая пресс-секретаря президента России, кандидата в президенты США и премьер-министра Венгрии.
Однако некоторые французские политики, в том числе мэр Парижа и глава МВД, положительно оценили церемонию, назвав ее великолепной и символом свободы.
Стоит отметить, что в России "международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено решением Верховного суда.
Фото: From Wikimedia Commons/ AMISOM Public Information (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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