Как ЭРА-ГЛОНАСС изменит будущее транспорта: секретное оружие России уже тестируют в 16 регионах

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" уже доказала свою эффективность в сфере дорожной безопасности: только с начала 2025 года экстренные службы России получили более 65 тысяч сообщений о ДТП благодаря её работе. Однако теперь технологии выходят за рамки автомобильного сектора. На Восточном экономическом форуме генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич рассказал о расширении возможностей системы и её интеграции с беспилотным транспортом.

От безопасности дорог к контролю дронов и беспилотников

Изначально "ЭРА-ГЛОНАСС" использовалась для передачи координат при авариях на дорогах, в общественном транспорте и при перевозке опасных грузов. Сегодня система становится частью цифровой платформы для мониторинга беспилотной авиации, наземного и водного транспорта.

"На сегодняшний день ни одна страна в мире не решила задачу безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство и не создала инструментов для перехода от экспериментов к промышленному применению наземных и водных беспилотников. И в решении этой задачи у России есть уникальный технологический задел", — заявил Алексей Райкевич.

Масштабные испытания

Тестирование новой архитектуры прошло в 16 регионах. Беспилотники преодолели более 500 тысяч километров. В Южном федеральном округе уже начата идентификация малой авиации: данные о полётах в режиме реального времени передаются в надзорные органы.

Единая система идентификации беспилотного транспорта

Первым сервисом платформы станет система учёта и контроля дронов. Её задача — сделать использование беспилотников прозрачным и юридически регулируемым. Уже сегодня она интегрирована с региональными и федеральными информационными системами.

Технология позволяет отслеживать дроны и автономные автомобили на трассах, а также перемещение беспилотных судов. В Сахалинской области проходят испытания системы при доставке грузов по воде, включая озеро Тунайча. Результаты будут представлены на форуме "Крылья Сахалина".

Законодательная база

С 1 марта 2026 года установка трекеров станет обязательной для всех гражданских дронов. Минтранс адаптирует нормативные акты для применения технологий не только в воздухе, но и на земле и воде.

Кроме того, планируется создание Центра развития беспилотных технологий и робототехники, который объединит вузы, стартапы и отраслевые компании. По прогнозам, к 2026 году к платформе будут подключаться до 30 тысяч беспилотников ежегодно.

