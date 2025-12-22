Эра дешёвых полётов трещит по швам: авиацию готовят к углеродным платежам

Международные климатические требования могут изменить подход к организации авиаперевозок в России, особенно в регионах с высокой промышленной нагрузкой. Одним из таких примеров может стать сотрудничество между горно-металлургической отраслью и авиацией в вопросах компенсации углеродных выбросов. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры о климатическом сотрудничестве

Базовый авиаперевозчик Норильского промышленного района — авиакомпания NordStar — может получить доступ к углеродным единицам, сформированным в рамках климатических проектов "Норникеля". Такая возможность обсуждается сторонами, сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании Станислав Селезнев.

"Мы ведем переговоры с авиакомпанией NordStar по этому поводу, и если это будет актуально для них, то мы можем выпускать углеродные единицы своими производственными проектами. И как следствие, в дальнейшем у нас может сформироваться сотрудничество в этой области", — отметил вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

Опыт работы с углеродными единицами

По словам Селезнева, "Норникель" уже обладает практическим опытом в сфере углеродного регулирования. Компания научилась получать углеродные единицы в рамках собственных проектов, а также покупать и погашать их при необходимости.

Пока внутренний рынок таких инструментов в России остается ограниченным. Спрос на углеродные единицы, по оценке компании, сейчас невысок, что сдерживает активное развитие климатических проектов.

Влияние международных правил

Ситуация может измениться с запуском международной программы CORSIA. Эта схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации начнет действовать с 2027 года и обяжет авиакомпании компенсировать выбросы парниковых газов за счет покупки углеродных единиц.

"Спрос на углеродные единицы в России на сегодняшний день низкий, а программа CORSIA, которая вступает в силу в 2027 году, может этот спрос подстегнуть. В этом случае реализовывать климатические проекты станет выгодно — вырастет спрос и цены на углеродные единицы", — добавил Станислав Селезнев.

Перспективы для авиации и промышленности

Если программа CORSIA действительно приведет к росту спроса на углеродные единицы, это может открыть новые возможности для взаимодействия между промышленными компаниями и авиаперевозчиками. Для NordStar такие инструменты могут стать способом выполнения международных экологических требований, а для "Норникеля" — дополнительным стимулом к развитию климатических проектов.

Таким образом, потенциальное сотрудничество может оказаться выгодным для обеих сторон и вписаться в глобальную повестку по сокращению выбросов в авиации.