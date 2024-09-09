По завершении обработки всех избирательных бюллетеней, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о победе партии "Единая Россия" на выборах депутатов Тульской областной Думы.

Согласно информации, представленной на сайте ЦИК, партия власти заручилась поддержкой 58,71% избирателей. Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации, получившая 13,2% голосов. Либерально-демократическая партия России расположилась на третьей строчке итогового рейтинга с 9,74% голосов.

Партия "Справедливая Россия - За правду" набрала 7,57% голосов избирателей Тульской области. "Партия пенсионеров" заручилась поддержкой 4,45% жителей региона, а партия "Новые люди" - 4,16%.

Таким образом, "Единая Россия" обеспечила себе уверенное большинство в региональном парламенте. Результаты выборов свидетельствуют о высокой степени доверия жителей Тульской области к партии власти и ее программе.

Фото: Wikimedia Commons/ https://shaimiev.tatarstan.ru/pressa/photoreports/photoreport/4788019.htm , Пресс-служба Президента (Раиса) Татарстана , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. ) -