По завершении обработки всех избирательных бюллетеней, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о победе партии "Единая Россия" на выборах депутатов Тульской областной Думы.
Согласно информации, представленной на сайте ЦИК, партия власти заручилась поддержкой 58,71% избирателей. Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации, получившая 13,2% голосов. Либерально-демократическая партия России расположилась на третьей строчке итогового рейтинга с 9,74% голосов.
Партия "Справедливая Россия - За правду" набрала 7,57% голосов избирателей Тульской области. "Партия пенсионеров" заручилась поддержкой 4,45% жителей региона, а партия "Новые люди" - 4,16%.
Таким образом, "Единая Россия" обеспечила себе уверенное большинство в региональном парламенте. Результаты выборов свидетельствуют о высокой степени доверия жителей Тульской области к партии власти и ее программе.
Фото: Wikimedia Commons/ https://shaimiev.tatarstan.ru/pressa/photoreports/photoreport/4788019.htm , Пресс-служба Президента (Раиса) Татарстана , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. ) -
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