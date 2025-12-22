Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Умар Джабраилов
Умар Джабраилов
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:50

"Файлы Эпштейна" продолжают удивлять: в американских документах обнаружили фото российского бизнесмена

В файлах Эпштейна нашли фотографии Умара Джабраилова — База

В очередной волне обсуждений вокруг "файлов Эпштейна" в российской повестке всплыло имя Умара Джабраилова. Об этом сообщает "База": в опубликованных Минюстом США материалах по делу Джеффри Эпштейна редакция обнаружила фотографии российского предпринимателя.

Что рассказал Джабраилов о знакомстве с Эпштейном

Как утверждает "База", речь идёт о фотографиях Джабраилова, которые присутствуют в массиве документов по делу Эпштейна. Умар Джабраилов подтвердил, что действительно был знаком с Джеффри Эпштейном, однако близких отношений не поддерживал. Он отметил, что не общался с финансистом и не был с ним в дружеских связях. По его словам, фотография могла быть сделана в 1990 году во время занятий каратэ, но точное место и обстоятельства съёмки он не вспомнил.

При этом бизнесмен, как передаёт издание, не смог объяснить точное происхождение снимка и путь, по которому он оказался в опубликованном массиве.

Что ранее говорил Минюст США

Ранее сообщалось, что Минюст США публично отрицал, что при публикации дела Эпштейна ведомство делает какие-либо изъятия ради защиты знаменитостей или политически значимых персон.

В министерстве поясняли, что претензии законодателей были связаны с тем, что часть файлов, обнародованных 19 декабря, оказалась отредактирована и частично скрыта. Речь шла о массиве примерно 100 тыс. документов и фотографий.

