Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
хиллари клинтон
хиллари клинтон
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:26

Скандал с громкими фамилиями: дело Эпштейна может выйти на новый уровень

Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT

Возможность привлечения бывшего президента США и экс-госсекретаря к ответственности за отказ сотрудничать с Конгрессом вновь оказалась в центре внимания американских СМИ. Речь идет о расследовании, связанном с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которое продолжает вызывать политический и общественный резонанс. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, ситуация вокруг возможных показаний Билла и Хиллари Клинтон может перерасти из политического спора в юридическую плоскость. Однако подобный сценарий остается далеко не гарантированным.

Давление со стороны Конгресса

Как пишет NYT, председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Джеймс Комер, республиканец от штата Кентукки, продолжает добиваться явки четы Клинтон для дачи показаний по делу Эпштейна. По информации газеты, соответствующие повестки могут быть направлены уже на этой неделе — на заседания комитета 17-18 декабря, либо перенесены на начало января 2026 года.

В материале отмечается, что в августе Комер уже направлял Биллу и Хиллари Клинтон аналогичные повестки, однако они так и не явились на слушания. Теперь глава комитета публично дает понять, что готов инициировать разбирательство о неуважении к Конгрессу в случае повторного отказа.

Возможные юридические последствия

The New York Times указывает, что формально отказ от дачи показаний Конгрессу может повлечь серьезные санкции. Максимальное наказание по такому обвинению предусматривает до одного года лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч долларов.

При этом издание подчеркивает, что на практике подобные меры применяются далеко не всегда.

"Не каждый свидетель, игнорирующий повестку Конгресса, привлекается к ответственности за неуважение", — отмечается в материале NYT.

Таким образом, даже в случае отказа Клинтонов дальнейшее развитие событий остается неопределенным.

Прецеденты и политический контекст

Газета обращает внимание, что возможное появление бывшего президента США на Капитолийском холме для дачи показаний стало бы почти беспрецедентным шагом. С 1983 года ни один экс-глава государства не выступал перед Конгрессом: тогда бывший президент Джеральд Форд участвовал в слушаниях, посвященных подготовке к празднованию 200-летия Конституции США.

NYT также напоминает, что Дональд Трамп, получив повестку от специального комитета по расследованию событий 6 января 2022 года уже после ухода с поста президента, пытался оспорить ее в суде. В итоге комитет отозвал повестку.

Дело Эпштейна и новые публикации

Отдельно издание указывает на решение суда южного округа штата Нью-Йорк от 10 декабря, который дал согласие на публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна. Финансист был задержан в июле 2019 года по обвинениям в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в период с 2002 по 2005 год.

В круг его знакомств, как напоминает NYT, входили высокопоставленные политики и бывшие должностные лица, включая Билла Клинтона и нынешнего президента США Дональда Трампа. Уголовное преследование Эпштейна было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Демократы рассматривают действия Камалы Харрис как подготовку к выборам 2028 года — Axios сегодня в 11:25
Политическая пауза заканчивается? Действия Камалы Харрис вызвали ажиотаж у демократов

Камала Харрис изменила риторику и сделала несколько публичных шагов, которые в Демпартии сочли знаковыми. СМИ считают это подготовкой к выборам 2028 года.

Читать полностью » Рафаэль Гросси заявляет о кризисе роли ООН в конфликтах — El País сегодня в 11:22
Мировые конфликты множатся, а ООН молчит: заявление, которое встревожило дипломатов

Глава МАГАТЭ усомнился в эффективности ООН, указал на её отсутствие в зонах конфликтов и прокомментировал своё возможное выдвижение.

Читать полностью » Литва допускает переговоры с Белоруссией по границе — министр Будрис сегодня в 11:21
После долгой паузы Вильнюс подаёт сигнал Минску: найден неожиданный формат контактов

Вильнюс допускает переговоры с Минском по границе в новом формате, отходя от прежней практики исключительно технических контактов.

Читать полностью » Таиланд прекращает топливные поставки Камбодже на фоне конфликта — The Nation сегодня в 11:21
Топливо обнулили, порты под надзором: эскалация между Таиландом и Камбоджей набирает форму

Таиланд полностью прекратил поставки топлива в Камбоджу и усилил морской контроль на фоне вооружённых столкновений и взаимных обвинений сторон.

Читать полностью » Шри-Ланка ведёт переговоры с Россией о нефти, СПГ и модернизации НПЗ — посол Гунасекера сегодня в 9:25
Переговоры уже идут: российские нефть и газ могут пойти в ещё одну страну

Шри-Ланка обсуждает с Россией поставки нефти и СПГ, но дело не ограничивается контрактами. Переговоры затрагивают и будущее энергетической инфраструктуры.

Читать полностью » Власти Провиденса освобождают задержанного по делу о стрельбе — ТАСС сегодня в 8:04
Стреляли, задержали — и вдруг отпускают: дело в элитном университете США пошло не по плану

Подозреваемого по делу о стрельбе в Брауновском университете освободят из-под стражи после появления новых данных следствия.

Читать полностью » Япония возвращает последних панд в Китай в 2026 году — Kyodo сегодня в 4:26
Панды собирают чемоданы: Япония впервые за 50 лет рискует остаться без символа дружбы с Китаем

Возврат панд из зоопарка Уэно стал символом растущего напряжения между Токио и Пекином, усилившегося после жёстких заявлений японского премьера о Тайване.

Читать полностью » Сотрудники Лувра начинают забастовку из-за управления музеем — Le Monde сегодня в 4:06
Лувр больше не выглядит неприкосновенным: череда скандалов привела к забастовке

Сотрудники Лувра объявили забастовку после серии инцидентов, обнаживших проблемы безопасности и инфраструктуры. Профсоюзы требуют изменений.

Читать полностью »

Новости
Еда
Греческий йогурт используют для лёгкой версии сметаны — повара
Авто и мото
Кованые диски легче литых из-за технологии ковки — Хлебушкин
Красота и здоровье
Здоровых новорожденных достаточно купать 2–3 раза в неделю — педиатр Спиваковская
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Туризм
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром
Туризм
Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром
Туризм
Иностранные мотоциклисты спровоцировали ДТП с туристами из РФ в Таиланде — Турпром
Туризм
Доходы туризма Таиланда достигли 44 млрд долларов в 2025 году — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet