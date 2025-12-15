Скандал с громкими фамилиями: дело Эпштейна может выйти на новый уровень

Возможность привлечения бывшего президента США и экс-госсекретаря к ответственности за отказ сотрудничать с Конгрессом вновь оказалась в центре внимания американских СМИ. Речь идет о расследовании, связанном с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которое продолжает вызывать политический и общественный резонанс. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, ситуация вокруг возможных показаний Билла и Хиллари Клинтон может перерасти из политического спора в юридическую плоскость. Однако подобный сценарий остается далеко не гарантированным.

Давление со стороны Конгресса

Как пишет NYT, председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Джеймс Комер, республиканец от штата Кентукки, продолжает добиваться явки четы Клинтон для дачи показаний по делу Эпштейна. По информации газеты, соответствующие повестки могут быть направлены уже на этой неделе — на заседания комитета 17-18 декабря, либо перенесены на начало января 2026 года.

В материале отмечается, что в августе Комер уже направлял Биллу и Хиллари Клинтон аналогичные повестки, однако они так и не явились на слушания. Теперь глава комитета публично дает понять, что готов инициировать разбирательство о неуважении к Конгрессу в случае повторного отказа.

Возможные юридические последствия

The New York Times указывает, что формально отказ от дачи показаний Конгрессу может повлечь серьезные санкции. Максимальное наказание по такому обвинению предусматривает до одного года лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч долларов.

При этом издание подчеркивает, что на практике подобные меры применяются далеко не всегда.

"Не каждый свидетель, игнорирующий повестку Конгресса, привлекается к ответственности за неуважение", — отмечается в материале NYT.

Таким образом, даже в случае отказа Клинтонов дальнейшее развитие событий остается неопределенным.

Прецеденты и политический контекст

Газета обращает внимание, что возможное появление бывшего президента США на Капитолийском холме для дачи показаний стало бы почти беспрецедентным шагом. С 1983 года ни один экс-глава государства не выступал перед Конгрессом: тогда бывший президент Джеральд Форд участвовал в слушаниях, посвященных подготовке к празднованию 200-летия Конституции США.

NYT также напоминает, что Дональд Трамп, получив повестку от специального комитета по расследованию событий 6 января 2022 года уже после ухода с поста президента, пытался оспорить ее в суде. В итоге комитет отозвал повестку.

Дело Эпштейна и новые публикации

Отдельно издание указывает на решение суда южного округа штата Нью-Йорк от 10 декабря, который дал согласие на публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна. Финансист был задержан в июле 2019 года по обвинениям в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в период с 2002 по 2005 год.

В круг его знакомств, как напоминает NYT, входили высокопоставленные политики и бывшие должностные лица, включая Билла Клинтона и нынешнего президента США Дональда Трампа. Уголовное преследование Эпштейна было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года.