Тысячи документов и сотни видео: дело Эпштейна снова выходит на поверхность

Очередная публикация по одному из самых резонансных уголовных дел в истории США вновь привлекла внимание общественности. Министерство юстиции страны выложило масштабный массив материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Масштаб новой публикации

Министерство юстиции США разместило новый пакет документов под названием DataSet 8, общий объём которого превышает 10 гигабайт. Как подсчитало РИА Новости, в него вошли 10 595 PDF-файлов, 419 видеозаписей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла. Таким образом, речь идёт об одном из самых объёмных массивов данных, опубликованных в рамках этого дела.

В ведомстве пояснили, что публикация готовилась в сжатые сроки, установленные Конгрессом США. Документы, по словам представителей министерства, были максимально проверены и отредактированы, чтобы скрыть персональные данные жертв и других частных лиц, не являющихся фигурантами расследования.

Закон и предыдущие раскрытия

Нынешняя публикация стала продолжением процесса рассекречивания материалов, начатого после принятия соответствующего закона в ноябре. Ранее Минюст уже размещал документы из дела Эпштейна, вызвавшие широкий общественный резонанс как в США, так и за их пределами.

В числе ранее опубликованных материалов оказались фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона. В частности, были обнародованы снимки, на которых он запечатлён в компании девушек, а также фотографии в бассейне вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Один из кадров, как отмечалось, был сделан в джакузи с человеком, чьё лицо скрыто, что не позволило установить его.

Контекст и значение документов

Джеффри Эпштейн был обвинён в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и скончался в тюрьме в 2019 году. Несмотря на это, интерес к делу не ослабевает, поскольку в материалах фигурируют имена влиятельных политиков, бизнесменов и общественных деятелей.