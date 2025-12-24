Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Здание Министерства юстиции США
Здание Министерства юстиции США
© commons.wikimedia.org by Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:37

Архив, который не должны были увидеть: расследование об Эпштейне внезапно разрослось в разы

Минюст США обнаружил более миллиона новых документов по делу Джеффри Эпштейна

Расследование одного из самых громких уголовных дел в истории США продолжает расширяться. Министерство юстиции страны сообщило об обнаружении массива новых материалов, масштаб которого значительно превышает все предыдущие публикации и может повлиять на дальнейшее раскрытие обстоятельств дела Джеффри Эпштейна. Об этом заявили в министерстве юстиции США.

Более миллиона новых документов

По данным ведомства, прокурор Южного округа Нью-Йорка совместно с ФБР выявили свыше одного миллиона дополнительных документов, которые могут быть связаны с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Все материалы уже переданы в Минюст для анализа и подготовки к обнародованию.

"Прокурор Южного округа Нью-Йорка совместно с ФБР уведомили министерство юстиции о выявлении свыше миллиона дополнительных документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна", — говорится в заявлении министерства юстиции США.

Проверка и сроки публикации

В ведомстве уточнили, что обработка такого объёма информации требует времени. Процесс анализа, редактирования и проверки документов на предмет соблюдения закона о прозрачности может занять несколько недель. Речь идёт в том числе о защите персональных данных и иной чувствительной информации.

Ранее портал Axios со ссылкой на чиновников сообщал, что администрации президента США Дональда Трампа остаётся проверить ещё около 700 тысяч страниц материалов, на что может уйти примерно неделя. Эти данные дополняют общую картину масштабов архива по делу Эпштейна.

Контекст предыдущих публикаций

Во вторник Минюст США уже опубликовал более 10 тысяч новых файлов общим объёмом свыше 10 гигабайт. В их числе — 10 595 PDF-документов, 419 видеозаписей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла. Эти материалы стали частью исполнения закона, принятого в ноябре и направленного на раскрытие документов по делу Эпштейна.

Ранее также были обнародованы фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона, включая снимки в бассейне и джакузи вместе с девушками и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

Значение новых находок

Ожидается, что новые материалы станут предметом детального изучения со стороны журналистов, правозащитников и юристов, а также могут пролить свет на ранее неизвестные аспекты одного из самых резонансных дел последних десятилетий.

