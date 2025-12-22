Эпоха отслеживаемых рублей: зачем государству цифровая валюта и что это меняет для граждан

Массовое внедрение цифрового рубля, новые правила для финансового рынка и усиление защиты граждан от мошенничества станут ключевыми изменениями ближайших лет. О том, какие решения уже приняты и чего ждать россиянам в 2026 году, в интервью рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

Цифровой рубль и единый QR-код

По словам Аксакова, опасения по поводу неготовности банков к запуску цифрового рубля не оправданы. Он отметил, что сам уже пользуется новой формой национальной валюты и не видит принципиальных отличий от обычных операций через банковские приложения.

"Сужу по себе, поскольку я первый пользователь цифрового рубля: зарплату получил первым. Я не вижу никаких проблем в использовании цифрового рубля", — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что с 1 сентября 2026 года массовое внедрение цифрового рубля совпадёт с обязательным запуском универсального QR-кода. Это, по его мнению, упростит расчёты и повысит интерес граждан, особенно молодёжи, за счёт бесплатных операций.

Прозрачность и защита бюджетных средств

Говоря о прозрачности операций, Аксаков признал, что использование цифрового рубля делает движение средств более отслеживаемым. Однако, как отметил парламентарий, аналогичная прозрачность уже существует и в банковской системе.

При этом цифровой рубль и смарт-контракты, по его словам, могут значительно сократить хищения бюджетных средств. Повышенная контролируемость позволит эффективнее отслеживать финансирование государственных и муниципальных проектов и снизить риски злоупотреблений.

Законопроекты и цифровые финансовые активы

Комитет по финансовому рынку, как сообщил Аксаков, сейчас рассматривает около 100 законопроектов. Значительная часть из них связана с цифровыми финансовыми активами. В частности, обсуждается возможность использования ЦФА в ипотечных проектах, а также меры по защите граждан от мошенничества.

Он напомнил, что более 80% похищенных средств граждан переводятся мошенникам добровольно — под давлением и обманом. В ответ на это готовятся нормы, усиливающие контроль и ограничивающие возможности злоупотреблений с новыми финансовыми инструментами.

Налоги, рынок ЦФА и ипотека

Аксаков отметил, что рынок цифровых финансовых активов уже превысил 1,1 трлн рублей, но может вырасти в разы. Для этого необходимо уравнять налогообложение ЦФА и облигаций. По его оценке, в перспективе объём рынка способен достичь 5-10 трлн рублей.

Кроме того, в начале 2026 года Госдума планирует определиться с дифференциацией ипотечных программ для семей с детьми. По словам парламентария, серьёзных возражений по этому вопросу нет.

Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости

Отдельное внимание уделяется так называемому "эффекту Долиной". Среди обсуждаемых мер — введение периода охлаждения при сделках с жильём, использование специальных депозитов для хранения средств и исключение посредников из расчётов.

Также рассматривается участие юристов или специальных организаций, подтверждающих законность и добровольность сделки.