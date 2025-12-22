Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Цифровой рубль
Цифровой рубль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Эпоха отслеживаемых рублей: зачем государству цифровая валюта и что это меняет для граждан

Аксаков: цифровой рубль и единый QR-код упростят расчёты с 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля, новые правила для финансового рынка и усиление защиты граждан от мошенничества станут ключевыми изменениями ближайших лет. О том, какие решения уже приняты и чего ждать россиянам в 2026 году, в интервью рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

Цифровой рубль и единый QR-код

По словам Аксакова, опасения по поводу неготовности банков к запуску цифрового рубля не оправданы. Он отметил, что сам уже пользуется новой формой национальной валюты и не видит принципиальных отличий от обычных операций через банковские приложения.

"Сужу по себе, поскольку я первый пользователь цифрового рубля: зарплату получил первым. Я не вижу никаких проблем в использовании цифрового рубля", — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что с 1 сентября 2026 года массовое внедрение цифрового рубля совпадёт с обязательным запуском универсального QR-кода. Это, по его мнению, упростит расчёты и повысит интерес граждан, особенно молодёжи, за счёт бесплатных операций.

Прозрачность и защита бюджетных средств

Говоря о прозрачности операций, Аксаков признал, что использование цифрового рубля делает движение средств более отслеживаемым. Однако, как отметил парламентарий, аналогичная прозрачность уже существует и в банковской системе.

При этом цифровой рубль и смарт-контракты, по его словам, могут значительно сократить хищения бюджетных средств. Повышенная контролируемость позволит эффективнее отслеживать финансирование государственных и муниципальных проектов и снизить риски злоупотреблений.

Законопроекты и цифровые финансовые активы

Комитет по финансовому рынку, как сообщил Аксаков, сейчас рассматривает около 100 законопроектов. Значительная часть из них связана с цифровыми финансовыми активами. В частности, обсуждается возможность использования ЦФА в ипотечных проектах, а также меры по защите граждан от мошенничества.

Он напомнил, что более 80% похищенных средств граждан переводятся мошенникам добровольно — под давлением и обманом. В ответ на это готовятся нормы, усиливающие контроль и ограничивающие возможности злоупотреблений с новыми финансовыми инструментами.

Налоги, рынок ЦФА и ипотека

Аксаков отметил, что рынок цифровых финансовых активов уже превысил 1,1 трлн рублей, но может вырасти в разы. Для этого необходимо уравнять налогообложение ЦФА и облигаций. По его оценке, в перспективе объём рынка способен достичь 5-10 трлн рублей.

Кроме того, в начале 2026 года Госдума планирует определиться с дифференциацией ипотечных программ для семей с детьми. По словам парламентария, серьёзных возражений по этому вопросу нет.

Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости

Отдельное внимание уделяется так называемому "эффекту Долиной". Среди обсуждаемых мер — введение периода охлаждения при сделках с жильём, использование специальных депозитов для хранения средств и исключение посредников из расчётов.

Также рассматривается участие юристов или специальных организаций, подтверждающих законность и добровольность сделки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году — аналитики сегодня в 9:05
Новая привычка россиян ударила по офлайну: торговые центры теряют главный источник жизни

Российские торговые центры теряют посетителей быстрее, чем год назад. Онлайн, экономия и смена привычек меняют будущее офлайн-розницы.

Читать полностью » Производители молока и сыра заняли ключевые позиции в рейтинге – The DairyNews.ru сегодня в 3:02
От молока до мраморной говядины: 50 брендов, которые переписали гастрономический баланс страны

Опубликован рейтинг 50 Best Tastes of Russia 2025, в который вошли крупнейшие агрохолдинги, фермерские хозяйства и ведущие бренды продуктов питания.

Читать полностью » Конкуренция ритейлеров привела к удешевлению продуктовой корзины – Известия сегодня в 3:01
Неожиданный сбой в системе цен: что произошло с продуктами за несколько недель до праздников

Перед Новым годом в России неожиданно подешевели масло, яйца, картофель и мандарины — из 25 базовых продуктов цены снизились на 16 позиций.

Читать полностью » Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР вчера в 13:07
Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Россия установила десятилетний рекорд по импорту мандаринов из Китая, войдя в число крупнейших покупателей этой продукции.

Читать полностью » Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума вчера в 9:17
450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает минимальную выплату многодетным семьям на погашение ипотеки и привязывает ее к сумме кредита.

Читать полностью » Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева вчера в 8:42
Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Снижение ключевой ставки до 16% может запустить оживление спроса на жильё в Краснодарском крае, но массовый рост ожидают при более мягкой политике ЦБ.

Читать полностью » Отмена моратория увеличила сроки строительства до пяти лет — градостроитель Юлия Зубарик 20.12.2025 в 12:51
Стройка замедляется, риски растут: покупатели могут столкнуться с неожиданным эффектом

Отмена моратория на взыскание компенсации с застройщиков может повлиять на сроки и качество строительства — эксперт Юлия Зубарик объясняет возможные последствия.

Читать полностью » Активность соискателей в России выросла на 16% в 2025 году — Авито Работа 20.12.2025 в 12:51
Рынок труда проходит через трансформацию: что ждёт соискателей и работодателей в 2026 году

В 2025 году российский рынок труда охладевает после перегрева. Активность соискателей растёт, а работодатели готовы к обучению и гибкому графику.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Эксперты зафиксировали рост атак на Android через поддельные фотофайлы — Российская газета
Происшествия
Фейерверк на 100 залпов подожгли в квартире Глазова — ГУ МЧС Удмуртии
Общество
Верховный суд разрешил лишать прав за рамку для скрытия номера — Верховный суд РФ
ПФО
Девочка после лечения в федеральной клинике вернулась домой — Айрат Рахматуллин
Экономика
В Госдуме обсудили снижение ставок по семейной ипотеке — Анатолий Аксаков
Мир
Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС
Общество
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос
Мир
Российскому контейнеровозу "Адлер" разрешили покинуть воды Швеции — SVT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet