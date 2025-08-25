Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скорая помощь
Скорая помощь
© mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:20

Ошибки первой помощи: что категорически нельзя делать при эпилепсии

Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания

Эпилепсией страдают около 50 миллионов человек во всем мире, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Но её проявления не всегда очевидны — приступ может выглядеть не только как судороги и потеря сознания. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог Полина Лепилова.

Какие бывают припадки

Специалисты выделяют два основных типа:

  • Фокальные. Могут проявляться подёргиваниями мышц, онемением, ощущением необычных запахов или вспышками света. Иногда человек словно "отключается": не отвечает на вопросы, совершает повторяющиеся движения, а после не помнит произошедшего.
  • Генерализованные. Чаще связаны с потерей сознания. Это могут быть либо ритмичные судороги, либо кратковременные "замирания" на несколько секунд.

Первая помощь при приступе

Полина Лепилова подчеркнула:

"При помощи человеку важно уложить его на бок, убрать опасные предметы и подложить под голову что-то мягкое. Нельзя сдерживать движения, вставлять предметы в рот, давать воду или лекарства. Если приступ длится более пяти минут, нужно вызвать скорую помощь".

Можно ли жить полноценно

По словам специалиста, при правильной терапии в 70% случаев пациенты достигают ремиссии и ведут обычный образ жизни.

Важно знать: болезнь не всегда передаётся по наследству. Генетическая природа выявляется лишь в трети случаев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американку ударило током через микроволновку после попадания молнии в дом вчера в 22:11

Удар молнии парализовал женщину на кухне: что нужно знать каждому

Женщина из Кентукки получила тяжёлую травму, прикоснувшись к микроволновке в момент удара молнии в её дом. Врачи предупреждают о рисках для жизни.

Читать полностью » Как использовать апельсиновую корку для здоровья: советы диетологов вчера в 22:08

Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: как она помогает вашему организму быть здоровым

Апельсиновая кожура полна витаминов и минералов! Узнайте, как этот недооцененный продукт может улучшить ваше здоровье и пищеварение.

Читать полностью » Американка оказалась в больнице после попытки выдавить прыщ в вчера в 22:01

"Треугольник смерти" под носом: чем рискует каждый, кто трогает кожу

Мама из США выдавила прыщ возле носа и оказалась в больнице: почему врачи называют эту зону лица «треугольником смерти» и чем грозит подобный риск.

Читать полностью » Тепловое истощение и потеря сознания: врачи объясняют механизмы перегрева вчера в 21:03

Кожа горит, мышцы сводит, сознание путается: как жара превращается в скрытого убийцу

Врачи раскрыли цепь опасных симптомов при перегреве: от покраснения кожи до отказа органов. Кто в группе риска и как спасти жизнь при температуре тела +39.5°C?

Читать полностью » Офтальмолог Воротникова объяснила, почему смартфон опаснее для здоровья, чем монитор вчера в 20:59

8-часовой рабочий день за монитором без вреда: простая привычка, которая спасает зрение и позвоночник

Эксперт-офтальмолог о влиянии гаджетов на зрение и осанку. Рекомендации по перерывам, правильной позе и цифровому детоксу для сохранения здоровья. Как снизить вред для глаз и тела.

Читать полностью » Пять признаков, по которым легко отличить целлюлит от липедемы: советы специалистов 24.08.2025 в 19:55

Миллионы женщин путают целлюлит с болезнью: ошибка, которая стоит здоровья

Отличить целлюлит от липедемы жизненно важно: первый — косметический дефект, вторая — опасное заболевание. Узнайте 5 ключевых различий, симптомы и почему самолечение может навредить.

Читать полностью » Учёные: свободные игры на природе улучшают развитие мозга у детей 24.08.2025 в 18:51

Секрет детского счастья: почему учёные настаивают на "диких" играх — и что они скрывают

Учёные доказали: «дикие» игры на природе без контроля взрослых развивают префронтальную кору и гиппокамп мозга, снижая риск психических расстройств на 55%. Как бревна и грязь заменяют развивающие курсы — в исследовании нейробиологов.

Читать полностью » Врачи: упражнения для шеи помогают при цервикалии и снимают скованность вчера в 18:07

Скованность в шее и плечах? Несколько движений снимают её за минуты

Мучает боль в шее? 7 простых упражнений помогут вернуть гибкость, снять напряжение и улучшить кровообращение. Эффективные методы для здоровья шейного отдела.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Tesla представила режим низкого энергопотребления для снижения фантомного разряда
Наука и технологии

NASA Perseverance снял на Марсе камень Horneflya, состоящий из сферул
Спорт и фитнес

Тренер NASM Дани Коулман назвала пять упражнений для укрепления спины с полотенцем
Дом

Эксперты назвали простые способы зафиксировать ковер без клея и скотча
Еда

Как правильно готовить мясо с картошкой: советы поваров и рецепты
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс с 30 толчками и бегом на 400 метров: нормы и варианты масштабирования
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Культура и шоу-бизнес

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru