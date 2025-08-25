Ошибки первой помощи: что категорически нельзя делать при эпилепсии

Эпилепсией страдают около 50 миллионов человек во всем мире, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Но её проявления не всегда очевидны — приступ может выглядеть не только как судороги и потеря сознания. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог Полина Лепилова.

Какие бывают припадки

Специалисты выделяют два основных типа:

Фокальные. Могут проявляться подёргиваниями мышц, онемением, ощущением необычных запахов или вспышками света. Иногда человек словно "отключается": не отвечает на вопросы, совершает повторяющиеся движения, а после не помнит произошедшего.

Генерализованные. Чаще связаны с потерей сознания. Это могут быть либо ритмичные судороги, либо кратковременные "замирания" на несколько секунд.

Первая помощь при приступе

Полина Лепилова подчеркнула:

"При помощи человеку важно уложить его на бок, убрать опасные предметы и подложить под голову что-то мягкое. Нельзя сдерживать движения, вставлять предметы в рот, давать воду или лекарства. Если приступ длится более пяти минут, нужно вызвать скорую помощь".

Можно ли жить полноценно

По словам специалиста, при правильной терапии в 70% случаев пациенты достигают ремиссии и ведут обычный образ жизни.

Важно знать: болезнь не всегда передаётся по наследству. Генетическая природа выявляется лишь в трети случаев.