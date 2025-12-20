Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by HuBar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:51

Эпидсезон близко — контроль жёстче: вскрыт масштабный оборот поддельных антисептиков

Роспотребнадзор заблокировал продажу 4,9 млн упаковок антисептиков – ТАСС

Перед началом эпидемического сезона в России усилили контроль за оборотом антисептиков и дезинфицирующих средств. Проверки показали масштабные нарушения, связанные с нелегальной продукцией, значительная часть которой так и не дошла до покупателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Массовая блокировка нелегальной продукции

С 1 ноября 2024 года Роспотребнадзор с использованием системы маркировки "Честный знак" заблокировал продажу 4,9 млн упаковок антисептиков и дезинфицирующих средств, находившихся в незаконном обороте. Ограничения коснулись продукции, которая не соответствовала установленным требованиям прослеживаемости и подлинности.

Основными причинами блокировок стали контрафакт и фальсификат. Проверка данных в системе маркировки позволила выявить многочисленные нарушения, связанные как с происхождением товаров, так и с их повторной реализацией.

"Подавляющее большинство заблокированных товаров (2,6 млн упаковок) не имели легального происхождения: в системе отсутствовали данные об их производстве или о нанесении кода. Еще 1,2 млн упаковок были остановлены как повторные продажи, что является одним из ключевых признаков контрафакта. Почти миллион упаковок (900 тыс.) имели некорректные коды маркировки, что указывает на фальсификат", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Что выявила система "Честный знак"

По данным ведомства, отсутствие информации о производстве или маркировке стало самым распространённым нарушением. Такие товары не имеют подтверждённого легального происхождения и не могут находиться в продаже. Повторная продажа одной и той же упаковки, зафиксированная в 1,2 млн случаев, также рассматривается как прямой признак контрафактной схемы.

Отдельную категорию составили антисептики с некорректными кодами маркировки. Наличие ошибок в кодах указывает на фальсификацию и попытки обхода системы контроля.

Усиление контроля перед эпидсезоном

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мониторинг оборота антисептиков и дезинфицирующих средств был усилен заблаговременно — ещё в преддверии эпидемического сезона. Такая мера направлена на недопущение попадания на рынок небезопасной или поддельной продукции, особенно востребованной в период роста заболеваемости.

Ведомство отмечает, что использование системы "Честный знак" позволяет оперативно выявлять нарушения и блокировать нелегальные товары ещё на этапе продажи, снижая риски для здоровья потребителей.

