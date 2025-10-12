Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нарушение осанки у ребёнка
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:16

Аркада из 80-х, которая стала подарком: Double Dragon теперь навсегда в вашем телефоне

Epic Games Store начал мобильные раздачи игр: Double Dragon Trilogy доступна бесплатно до 16 октября

Платформа Epic Games Store сделала важный шаг в развитии своей мобильной экосистемы — теперь еженедельные бесплатные раздачи игр доступны не только на ПК, но и на смартфонах. Первой акцией стал релиз классического сборника Double Dragon Trilogy, который можно бесплатно загрузить до 18:00 (мск) 16 октября.

Культовая трилогия возвращается

Double Dragon Trilogy — это собрание трёх культовых аркадных игр жанра beat 'em up, впервые вышедших на автоматах и приставках в конце 1980-х. В сборник вошли обновлённые версии:

  • Double Dragon (1987),

  • Double Dragon: The Revenge (1988),

  • Double Dragon: The Rosetta Stone (1990).

Все три проекта получили поддержку современных устройств, улучшенные текстуры, а также обновлённую систему управления, адаптированную под сенсорные экраны.

Разработкой адаптации занималась студия DotEmu, известная своими ремастерами ретро-игр, включая Metal Slug, Another World и Streets of Rage 4.

Что нового в мобильной версии

Epic Games предлагает игрокам полноценный сборник с несколькими режимами:

  • Аркадный режим - классическое прохождение с ограниченным числом жизней и очков.

  • Сюжетный режим - позволяет сохранять прогресс и проходить игры последовательно.

Также доступны три уровня сложности, поддержка геймпадов, гибкая настройка виртуальных кнопок, выбор между оригинальным и ремастерным саундтреком, а также локальный кооператив.

Double Dragon Trilogy сохраняет дух оригинала, но при этом работает стабильно даже на средних устройствах Android.

Как получить игру

Раздача проходит в мобильной версии Epic Games Store, которая недавно появилась на Android. Чтобы забрать игру:

  1. Скачайте и установите приложение Epic Games Store на смартфон.

  2. Авторизуйтесь в учётной записи Epic.

  3. Перейдите в раздел Free Games и выберите Double Dragon Trilogy.

  4. Добавьте игру в библиотеку — она останется навсегда.

Пользователи из России также могут участвовать в раздаче на Android. Для владельцев iPhone акция доступна только в странах Европейского союза, поскольку мобильная версия магазина на iOS пока не запущена в России и других регионах.

Почему это важно для Epic Games

Компания Epic Games уже несколько лет активно развивает собственный магазин в противовес Steam и Google Play. Переход к мобильным устройствам — логичное продолжение стратегии, направленной на расширение аудитории и снижение зависимости от традиционных площадок.

Запуск бесплатных раздач на смартфонах — мощный маркетинговый ход. Еженедельные подарки помогли EGS завоевать миллионы пользователей на ПК, и теперь тот же подход работает на мобильных устройствах.

"Мы хотим, чтобы наш магазин был доступен игрокам везде, где они играют — на ПК, консолях и мобильных устройствах", — отмечали представители Epic Games в недавнем пресс-релизе.

Сравнение: мобильные платформы и акции

Платформа Бесплатные раздачи Поддержка Android Поддержка iOS Доступ в России
Epic Games Store Да, еженедельно Есть Частично (ЕС) Да
Google Play Редко Да - Да
Apple App Store Нет - Да Нет
Steam Mobile Нет Да Да Да

Epic становится первой крупной игровой платформой, предоставившей регулярные бесплатные игры на Android в формате подписки без рекламы.

Как отличить ремастер от оригинала

В новой версии Double Dragon разработчики сохранили классическую графику, но добавили улучшенные визуальные фильтры и возможность выбора между ретро-режимом и современным отображением.

В меню можно:

  • включить оригинальную палитру 80-х годов;

  • активировать ремастированный саундтрек;

  • выбрать управление: сенсорное или физическое через Bluetooth-геймпад.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропустить дату окончания акции.
    Последствие: После 16 октября игра станет платной.
    Альтернатива: Добавить в библиотеку заранее — достаточно одного клика.

  • Ошибка: Устанавливать игру через сторонние сайты.
    Последствие: Возможны вирусы или проблемы с безопасностью.
    Альтернатива: Загружать только из официального приложения Epic Games Store.

  • Ошибка: Игнорировать настройку управления.
    Последствие: Неудобство при игре на сенсорном экране.
    Альтернатива: Настроить кнопки вручную в меню Options.

А что если Epic продолжит акцию?

Если новая схема окажется успешной, Epic может ввести еженедельные мобильные раздачи аналогично ПК-версии. В ближайших обновлениях планируется добавление поддержки облачных сохранений и кроссплатформенного доступа — это позволит начинать игру на смартфоне и продолжать на ПК.

Также в будущем компания может открыть полноценный мобильный каталог с инди-проектами, включая эксклюзивы и ранний доступ, как это уже реализовано на десктопе.

Плюсы и минусы мобильной версии Epic Games Store

Плюсы Минусы
Бесплатные игры каждую неделю Пока ограниченная библиотека
Поддержка геймпадов и ретро-проектов Недоступен на iOS в России
Постоянные акции и бонусы Требуется регистрация Epic
Локализация интерфейса Нет интеграции с Google Play
Работает даже на старых Android Нет системы отзывов

FAQ

Можно ли играть без интернета?
Да, после загрузки игры подключение к сети не требуется.

Сколько весит Double Dragon Trilogy?
Около 350 МБ в зависимости от устройства.

Будут ли новые бесплатные игры?
Epic Games подтверждает, что мобильные раздачи станут еженедельными, как и на ПК.

Мифы и правда

  • Миф: Бесплатные игры доступны только новым пользователям.
    Правда: Получить их могут все владельцы аккаунта Epic Games.

  • Миф: Раздачи работают только в Европе.
    Правда: На Android они доступны и в России.

  • Миф: Это демо-версии.
    Правда: Раздаются полноценные версии игр без ограничений.

3 интересных факта

• Double Dragon стала одной из первых игр, где появились совместные атаки двух игроков.
• Студия DotEmu уже более 15 лет занимается воскрешением ретро-классики.
• Epic Games начала бесплатные раздачи игр в 2018 году — с тех пор пользователи получили свыше 400 проектов.

