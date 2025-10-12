Аркада из 80-х, которая стала подарком: Double Dragon теперь навсегда в вашем телефоне
Платформа Epic Games Store сделала важный шаг в развитии своей мобильной экосистемы — теперь еженедельные бесплатные раздачи игр доступны не только на ПК, но и на смартфонах. Первой акцией стал релиз классического сборника Double Dragon Trilogy, который можно бесплатно загрузить до 18:00 (мск) 16 октября.
Культовая трилогия возвращается
Double Dragon Trilogy — это собрание трёх культовых аркадных игр жанра beat 'em up, впервые вышедших на автоматах и приставках в конце 1980-х. В сборник вошли обновлённые версии:
-
Double Dragon (1987),
-
Double Dragon: The Revenge (1988),
-
Double Dragon: The Rosetta Stone (1990).
Все три проекта получили поддержку современных устройств, улучшенные текстуры, а также обновлённую систему управления, адаптированную под сенсорные экраны.
Разработкой адаптации занималась студия DotEmu, известная своими ремастерами ретро-игр, включая Metal Slug, Another World и Streets of Rage 4.
Что нового в мобильной версии
Epic Games предлагает игрокам полноценный сборник с несколькими режимами:
-
Аркадный режим - классическое прохождение с ограниченным числом жизней и очков.
-
Сюжетный режим - позволяет сохранять прогресс и проходить игры последовательно.
Также доступны три уровня сложности, поддержка геймпадов, гибкая настройка виртуальных кнопок, выбор между оригинальным и ремастерным саундтреком, а также локальный кооператив.
Double Dragon Trilogy сохраняет дух оригинала, но при этом работает стабильно даже на средних устройствах Android.
Как получить игру
Раздача проходит в мобильной версии Epic Games Store, которая недавно появилась на Android. Чтобы забрать игру:
-
Скачайте и установите приложение Epic Games Store на смартфон.
-
Авторизуйтесь в учётной записи Epic.
-
Перейдите в раздел Free Games и выберите Double Dragon Trilogy.
-
Добавьте игру в библиотеку — она останется навсегда.
Пользователи из России также могут участвовать в раздаче на Android. Для владельцев iPhone акция доступна только в странах Европейского союза, поскольку мобильная версия магазина на iOS пока не запущена в России и других регионах.
Почему это важно для Epic Games
Компания Epic Games уже несколько лет активно развивает собственный магазин в противовес Steam и Google Play. Переход к мобильным устройствам — логичное продолжение стратегии, направленной на расширение аудитории и снижение зависимости от традиционных площадок.
Запуск бесплатных раздач на смартфонах — мощный маркетинговый ход. Еженедельные подарки помогли EGS завоевать миллионы пользователей на ПК, и теперь тот же подход работает на мобильных устройствах.
"Мы хотим, чтобы наш магазин был доступен игрокам везде, где они играют — на ПК, консолях и мобильных устройствах", — отмечали представители Epic Games в недавнем пресс-релизе.
Сравнение: мобильные платформы и акции
|Платформа
|Бесплатные раздачи
|Поддержка Android
|Поддержка iOS
|Доступ в России
|Epic Games Store
|Да, еженедельно
|Есть
|Частично (ЕС)
|Да
|Google Play
|Редко
|Да
|-
|Да
|Apple App Store
|Нет
|-
|Да
|Нет
|Steam Mobile
|Нет
|Да
|Да
|Да
Epic становится первой крупной игровой платформой, предоставившей регулярные бесплатные игры на Android в формате подписки без рекламы.
Как отличить ремастер от оригинала
В новой версии Double Dragon разработчики сохранили классическую графику, но добавили улучшенные визуальные фильтры и возможность выбора между ретро-режимом и современным отображением.
В меню можно:
-
включить оригинальную палитру 80-х годов;
-
активировать ремастированный саундтрек;
-
выбрать управление: сенсорное или физическое через Bluetooth-геймпад.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Пропустить дату окончания акции.
Последствие: После 16 октября игра станет платной.
Альтернатива: Добавить в библиотеку заранее — достаточно одного клика.
-
Ошибка: Устанавливать игру через сторонние сайты.
Последствие: Возможны вирусы или проблемы с безопасностью.
Альтернатива: Загружать только из официального приложения Epic Games Store.
-
Ошибка: Игнорировать настройку управления.
Последствие: Неудобство при игре на сенсорном экране.
Альтернатива: Настроить кнопки вручную в меню Options.
А что если Epic продолжит акцию?
Если новая схема окажется успешной, Epic может ввести еженедельные мобильные раздачи аналогично ПК-версии. В ближайших обновлениях планируется добавление поддержки облачных сохранений и кроссплатформенного доступа — это позволит начинать игру на смартфоне и продолжать на ПК.
Также в будущем компания может открыть полноценный мобильный каталог с инди-проектами, включая эксклюзивы и ранний доступ, как это уже реализовано на десктопе.
Плюсы и минусы мобильной версии Epic Games Store
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатные игры каждую неделю
|Пока ограниченная библиотека
|Поддержка геймпадов и ретро-проектов
|Недоступен на iOS в России
|Постоянные акции и бонусы
|Требуется регистрация Epic
|Локализация интерфейса
|Нет интеграции с Google Play
|Работает даже на старых Android
|Нет системы отзывов
FAQ
Можно ли играть без интернета?
Да, после загрузки игры подключение к сети не требуется.
Сколько весит Double Dragon Trilogy?
Около 350 МБ в зависимости от устройства.
Будут ли новые бесплатные игры?
Epic Games подтверждает, что мобильные раздачи станут еженедельными, как и на ПК.
Мифы и правда
-
Миф: Бесплатные игры доступны только новым пользователям.
Правда: Получить их могут все владельцы аккаунта Epic Games.
-
Миф: Раздачи работают только в Европе.
Правда: На Android они доступны и в России.
-
Миф: Это демо-версии.
Правда: Раздаются полноценные версии игр без ограничений.
3 интересных факта
• Double Dragon стала одной из первых игр, где появились совместные атаки двух игроков.
• Студия DotEmu уже более 15 лет занимается воскрешением ретро-классики.
• Epic Games начала бесплатные раздачи игр в 2018 году — с тех пор пользователи получили свыше 400 проектов.
