Меньше криков — больше установок: как Apple решила не злить Европу и случайно помогла всем

В мире мобильных технологий давно не утихают споры о том, как именно пользователи должны устанавливать приложения на свои устройства. История противостояния Apple и Epic Games — яркий пример того, как технические детали процесса могут влиять на миллионы людей. После того как в iOS 18.6 появился обновлённый процесс установки сторонних магазинов приложений, результаты оказались неожиданно позитивными. Epic Games отметила: отказов стало на 60% меньше.

Как всё начиналось

В начале года Apple выполнила требования европейского Закона о цифровых рынках (DMA) и открыла пользователям возможность загружать альтернативные торговые площадки. Однако реализовано это было так, что у многих пользователей возникало чувство тревоги: система показывала длинную цепочку предупреждений. Каждый экран напоминал о рисках — будто за пределами App Store мир подстерегают только угрозы.

Разработчики, включая Epic Games, жаловались: пользователи в итоге просто отказывались продолжать установку. Европейские регуляторы также не остались в стороне: Apple получила штраф в размере 568 миллионов долларов за попытки "саботировать" требования DMA.

Что изменилось в iOS 18.6

В июле ситуация кардинально изменилась. Apple представила новый процесс: теперь при установке стороннего магазина появляется всего один экран. Он содержит короткое уведомление о том, что определённые функции (например, управление подписками через App Store) будут недоступны. Также система сообщает, что обработка пользовательских данных будет осуществляться самим разработчиком альтернативного магазина.

По данным Epic Games, именно эта упрощённая схема и стала поворотным моментом.

Цифры говорят сами за себя

До обновления iOS 18.6 около 65% пользователей бросали установку игрового магазина Epic Games на середине. После перехода к новой схеме этот показатель снизился до 25%.

Для сравнения: на Windows и macOS уровень отказов находится на примерно том же уровне, что и после обновления. Это говорит о том, что пользователи iPhone при адекватном процессе ведут себя так же, как и владельцы компьютеров.

Сравнение отказов пользователей

Платформа До обновления iOS 18.6 После обновления iOS 18.6 iOS 65% отказов 25% отказов Windows 23% отказов 23% отказов macOS 26% отказов 26% отказов

Советы шаг за шагом: как установить сторонний магазин

Откройте сайт разработчика магазина и скачайте установочный пакет. Разрешите установку альтернативного магазина в настройках iPhone. Ознакомьтесь с предупреждением на экране — оно всего одно. Подтвердите установку. После установки убедитесь, что магазин обновлён до последней версии.

Эти шаги теперь занимают не больше минуты и практически не вызывают путаницы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать обновление iOS и оставаться на старой версии.

Последствие: большое количество "экранов-устрашений" и высокий риск отказа.

Альтернатива: обновить систему до 18.6 и пользоваться упрощённым процессом.

Ошибка: скачивать магазин приложений не с официального сайта разработчика.

Последствие: риск столкнуться с поддельными или вредоносными файлами.

Альтернатива: использовать только официальный источник Epic Games.

Ошибка: не проверять настройки конфиденциальности.

Последствие: неконтролируемая передача данных третьим лицам.

Альтернатива: внимательно читать уведомления и контролировать доступы.

А что если…

А что если Apple снова изменит процесс и сделает его более строгим? По мнению экспертов, компания вряд ли вернётся к прежним "экранам-устрашениям", так как это снова может вызвать претензии Еврокомиссии. Однако Apple сохраняет рычаги контроля, например, через политику нотариального заверения или дополнительные комиссии.

Плюсы и минусы новой схемы

Плюсы Минусы Удобный и короткий процесс установки Apple всё равно сохраняет контроль Снижение отказов на 60% Некоторым функциям придётся искать замену Больше доверия пользователей Разработчики обязаны брать на себя работу с данными Соответствие требованиям DMA Возможные новые ограничения в будущем

FAQ

Как выбрать альтернативный магазин приложений на iOS?

Лучше всего ориентироваться на известные и проверенные проекты, такие как Epic Games Store.

Сколько стоит установка магазина Epic Games?

Установка бесплатна, но внутри магазина действуют собственные условия оплаты игр и подписок.

Что лучше: App Store или альтернативные магазины?

App Store удобнее для массового пользователя, но альтернативные площадки часто предлагают эксклюзивные игры и более выгодные цены.

Мифы и правда

Миф: сторонние магазины всегда небезопасны.

Правда: при установке с официальных сайтов и проверке прав доступа риск минимален.

Миф: альтернативные площадки замедляют работу iPhone.

Правда: магазины не влияют на производительность устройства.

Миф: Epic Games обходит законы, предлагая свой магазин.

Правда: компания действует в рамках DMA, который обязал Apple открыть доступ к альтернативам.

Исторический контекст

2020 год — Epic Games подаёт иск против Apple, обвиняя её в монополии App Store. 2021 год — началось громкое судебное разбирательство, вызвавшее резонанс во всём мире. 2024 год — принят DMA, который заставил Apple открыть двери альтернативным магазинам. 2025 год — выход iOS 18.6 и долгожданные изменения в установке приложений.

