Олег Белов Опубликована 19.09.2025 в 15:16

Сказка против адреналина: две бесплатные игры недели, и выбор окажется сложнее, чем кажется

Бесплатные игры недели в Epic Games Store на Android: Samorost 2 и Road Redemption Mobile

Платформа Epic Games Store уже давно радует игроков еженедельными раздачами, и теперь эта практика добралась и до мобильных устройств. Владельцы Android с 18 по 25 сентября 2025 года могут бесплатно пополнить коллекцию двумя разными проектами — атмосферным квестом Samorost 2 и динамичным боевым рейсингом Road Redemption Mobile.

Сравнение бесплатных игр недели

Игра Жанр Особенности Ограничения
Samorost 2 Приключение, квест Визуальный стиль Amanita Design, музыка Floex, история без слов Доступна всем пользователям
Road Redemption Mobile Гонки + экшен Сражения на мотоциклах, оружие, апгрейды Недоступна для аккаунтов из РФ

Samorost 2 — сказочное путешествие

Работа чешской студии Amanita Design сразу узнаваема: сюрреалистичные пейзажи, интерактивные детали и отсутствие привычных диалогов. Игроку предстоит помогать герою находить решения задач, опираясь на внимательность и логику. Атмосферу дополняет саундтрек композитора Томаша Дворжака (Floex), который стал визитной карточкой игр студии.

Road Redemption Mobile — адреналин на колёсах

Проект Pixel Dash Studios объединяет гонки и боевик. Здесь важно не только прийти первым, но и выжить в схватках с соперниками. В арсенале — цепи, биты, оружие и даже подручные предметы. Победы приносят ресурсы для улучшения байка и навыков. В мобильной версии все премиум-уровни открыты сразу, что делает игру особенно щедрой для новичков.

Советы шаг за шагом

  1. Установите приложение Epic Games Store на смартфон.

  2. Авторизуйтесь под своим аккаунтом.

  3. Найдите раздел бесплатных игр недели.

  4. Добавьте Samorost 2 и Road Redemption Mobile в библиотеку.

  5. Скачайте и наслаждайтесь — проекты останутся у вас навсегда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропустить сроки раздачи.
    → Последствие: игры придется покупать.
    → Альтернатива: добавить напоминание в календарь.

  • Ошибка: использовать российский аккаунт для Road Redemption Mobile.
    → Последствие: игра недоступна.
    → Альтернатива: активировать Samorost 2 или играть в консольную/ПК-версию Road Redemption.

  • Ошибка: не обновить приложение магазина.
    → Последствие: возможны баги при установке.
    → Альтернатива: проверить обновления в Google Play.

А что если…

  • …вы фанат приключений? Тогда Samorost 2 станет уютной историей для спокойных вечеров.

  • …нужен драйв? Road Redemption Mobile предложит сражения на скорости.

  • …играете редко? Добавьте проекты в библиотеку — они останутся с вами без ограничений по времени.

Плюсы и минусы раздачи

Плюсы Минусы
Игры навсегда остаются в библиотеке Ограничение по времени получения
Возможность попробовать разные жанры бесплатно Региональные блокировки для части проектов
Доступность на мобильных устройствах Нужен аккаунт Epic Games

FAQ

Как долго будут доступны игры?
С 18 по 25 сентября 2025 года до 18:00 по Москве.

Можно ли играть без интернета?
Да, после загрузки Samorost 2 доступна офлайн, а Road Redemption Mobile требует соединения для части функций.

Что делать, если Road Redemption Mobile недоступна?
Пользователи из РФ могут забрать только Samorost 2. Остальные регионы получают обе игры.

Мифы и правда

  • Миф: после окончания акции игры исчезают.
    Правда: проекты остаются в библиотеке навсегда.

  • Миф: Epic Games Store раздает только старые игры.
    Правда: часто встречаются популярные инди и даже ААА-проекты.

  • Миф: на Android акции не такие, как на ПК.
    Правда: мобильные пользователи теперь получают доступ к тем же раздачам.

Интересные факты

  1. Samorost 2 вышла в 2005 году и стала первой коммерческой игрой Amanita Design.

  2. Road Redemption считается идейным наследником культовой Road Rash.

  3. Epic Games потратила миллионы долларов на раздачи игр, чтобы привлечь пользователей к своему магазину.

Исторический контекст

  • 2018 год — старт еженедельных раздач в Epic Games Store на ПК.

  • 2021 год — расширение программы, раздача крупных тайтлов вроде GTA V.

  • 2025 год — подключение Android-версии с бесплатными проектами.

