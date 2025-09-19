Сказка против адреналина: две бесплатные игры недели, и выбор окажется сложнее, чем кажется
Платформа Epic Games Store уже давно радует игроков еженедельными раздачами, и теперь эта практика добралась и до мобильных устройств. Владельцы Android с 18 по 25 сентября 2025 года могут бесплатно пополнить коллекцию двумя разными проектами — атмосферным квестом Samorost 2 и динамичным боевым рейсингом Road Redemption Mobile.
Сравнение бесплатных игр недели
|Игра
|Жанр
|Особенности
|Ограничения
|Samorost 2
|Приключение, квест
|Визуальный стиль Amanita Design, музыка Floex, история без слов
|Доступна всем пользователям
|Road Redemption Mobile
|Гонки + экшен
|Сражения на мотоциклах, оружие, апгрейды
|Недоступна для аккаунтов из РФ
Samorost 2 — сказочное путешествие
Работа чешской студии Amanita Design сразу узнаваема: сюрреалистичные пейзажи, интерактивные детали и отсутствие привычных диалогов. Игроку предстоит помогать герою находить решения задач, опираясь на внимательность и логику. Атмосферу дополняет саундтрек композитора Томаша Дворжака (Floex), который стал визитной карточкой игр студии.
Road Redemption Mobile — адреналин на колёсах
Проект Pixel Dash Studios объединяет гонки и боевик. Здесь важно не только прийти первым, но и выжить в схватках с соперниками. В арсенале — цепи, биты, оружие и даже подручные предметы. Победы приносят ресурсы для улучшения байка и навыков. В мобильной версии все премиум-уровни открыты сразу, что делает игру особенно щедрой для новичков.
Советы шаг за шагом
-
Установите приложение Epic Games Store на смартфон.
-
Авторизуйтесь под своим аккаунтом.
-
Найдите раздел бесплатных игр недели.
-
Добавьте Samorost 2 и Road Redemption Mobile в библиотеку.
-
Скачайте и наслаждайтесь — проекты останутся у вас навсегда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пропустить сроки раздачи.
→ Последствие: игры придется покупать.
→ Альтернатива: добавить напоминание в календарь.
-
Ошибка: использовать российский аккаунт для Road Redemption Mobile.
→ Последствие: игра недоступна.
→ Альтернатива: активировать Samorost 2 или играть в консольную/ПК-версию Road Redemption.
-
Ошибка: не обновить приложение магазина.
→ Последствие: возможны баги при установке.
→ Альтернатива: проверить обновления в Google Play.
А что если…
-
…вы фанат приключений? Тогда Samorost 2 станет уютной историей для спокойных вечеров.
-
…нужен драйв? Road Redemption Mobile предложит сражения на скорости.
-
…играете редко? Добавьте проекты в библиотеку — они останутся с вами без ограничений по времени.
Плюсы и минусы раздачи
|Плюсы
|Минусы
|Игры навсегда остаются в библиотеке
|Ограничение по времени получения
|Возможность попробовать разные жанры бесплатно
|Региональные блокировки для части проектов
|Доступность на мобильных устройствах
|Нужен аккаунт Epic Games
FAQ
Как долго будут доступны игры?
С 18 по 25 сентября 2025 года до 18:00 по Москве.
Можно ли играть без интернета?
Да, после загрузки Samorost 2 доступна офлайн, а Road Redemption Mobile требует соединения для части функций.
Что делать, если Road Redemption Mobile недоступна?
Пользователи из РФ могут забрать только Samorost 2. Остальные регионы получают обе игры.
Мифы и правда
-
Миф: после окончания акции игры исчезают.
Правда: проекты остаются в библиотеке навсегда.
-
Миф: Epic Games Store раздает только старые игры.
Правда: часто встречаются популярные инди и даже ААА-проекты.
-
Миф: на Android акции не такие, как на ПК.
Правда: мобильные пользователи теперь получают доступ к тем же раздачам.
Интересные факты
-
Samorost 2 вышла в 2005 году и стала первой коммерческой игрой Amanita Design.
-
Road Redemption считается идейным наследником культовой Road Rash.
-
Epic Games потратила миллионы долларов на раздачи игр, чтобы привлечь пользователей к своему магазину.
Исторический контекст
-
2018 год — старт еженедельных раздач в Epic Games Store на ПК.
-
2021 год — расширение программы, раздача крупных тайтлов вроде GTA V.
-
2025 год — подключение Android-версии с бесплатными проектами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru