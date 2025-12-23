Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Электрическая зубная щетка
Электрическая зубная щетка
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:59

Энзимная паста обещает белизну без усилий, а приносит боль: чувствительность зубов растёт быстрее результата

Энзимные пасты провоцируют микроповреждения эмали при регулярном применении — ортодонт Барагунова

Тренд на "натуральное" отбеливание добрался и до домашней гигиены: энзимные зубные пасты всё чаще предлагают как мягкую альтернативу классическим отбеливающим средствам. Но в попытке получить быстрый визуальный эффект можно столкнуться с обратной стороной — повышенной чувствительностью и повреждениями эмали. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на комментарий ведущего ортодонта Eurokappa Clinic Марьяны Барагуновой.

Почему ферменты могут вредить эмали

По словам специалиста, активные ферменты в составе таких паст работают не только с мягким налётом. Они способны воздействовать и на твёрдые структуры зуба, что особенно важно учитывать при регулярном использовании. Врач уточнила, что в энзимных пастах обычно содержатся папаин, бромелайн и другие компоненты, расщепляющие белковую структуру налёта.

Однако при частом применении эти вещества могут истончать поверхностный слой эмали, особенно если он изначально ослаблен.

"Ферменты работают агрессивнее, чем кажется. При частом использовании они способны усиливать чувствительность зубов и провоцировать микроповреждения эмали", — отметила ортодонт.

Такая реакция, по её словам, может проявляться незаметно в начале, но со временем приводит к стойкому дискомфорту.

Риски для дёсен и слизистой

Отдельное внимание Барагунова уделила реакции мягких тканей полости рта. Энзимные пасты нередко вызывают раздражение: слизистая и дёсны могут отвечать покраснением, жжением и общим ощущением дискомфорта. У людей с заболеваниями пародонта эти симптомы, как подчеркнула врач, бывают выражены сильнее.

"При воспаленных деснах использование ферментных паст зачастую только усугубляет ситуацию — усиливается чувствительность, могут появляться болезненность и кровоточивость", — пояснила Барагунова.

В таких случаях попытка "мягкого" ухода превращается в фактор, поддерживающий воспаление.

Аллергия, бруксизм и опасные сочетания

Ортодонт также предупредила об аллергических реакциях. Ферменты растительного происхождения — например, папаин — относятся к сильным аллергенам и могут провоцировать высыпания, зуд, отёчность губ и раздражение слизистой. По словам врача, риски выше у людей, склонных к аллергии, и при частом контакте с активными компонентами.

Дополнительные угрозы возникают при бруксизме и повышенной стираемости зубов. В этих ситуациях эмаль уже истончена, а ферментные компоненты усиливают износ. Опасным врач назвала и сочетание энзимных паст с другими отбеливающими или абразивными средствами: это многократно повышает риск микротрещин и эрозий, усложняя восстановление эмали.

Почему такие пасты нельзя использовать каждый день

Барагунова подчеркнула, что энзимные пасты не предназначены для ежедневного применения. По её словам, это не универсальное средство регулярного ухода: их допустимо использовать курсами и только после консультации специалиста. Иначе можно повредить эмаль, восстановление которой будет затруднено.

Отдельно врач отметила, что энзимные пасты категорически не подходят детям и подросткам. В юном возрасте эмаль ещё формируется, и ферменты действуют на неё агрессивнее, что может привести к ранней гиперчувствительности и ускоренному истиранию. По мнению ортодонта, рост популярности таких паст связан с продвижением в соцсетях и образом "натуральной" альтернативы отбеливанию, однако "натуральный" не означает безопасный.

