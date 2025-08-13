Песчаная дюна и 6001 евро: как Кэти Перри случайно нарушила закон на Балеарах

Необычная история с элементами курортного детектива: Кэти Перри оказалась в центре скандала на Балеарских островах. Всего несколько минут видеосъёмки обернулись для певицы штрафом в 6001 евро — и всё из-за того, что место действия оказалось куда более "особенным", чем планировала съемочная группа.

Как всё началось

В июле 2024 года Перри работала над клипом на песню "Lifetimes" — композицию из её нового альбома 143. Съёмки проходили в живописном природном парке Сес-Салинас, известном своими соляными лагунами и дюнами. Но одна из локаций — песчаная дюна С'Эспальмадор — имеет статус особо охраняемой зоны с ограниченным доступом. Такие меры введены, чтобы сохранить хрупкую экосистему региона.

После выхода в сеть первых кадров активисты-экологи заметили нарушение и обратились в местные органы власти. Министерство сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды региона подтвердило: официального разрешения на съемку в этой точке у продюсеров не было.

Позиция сторон

Продюсеры и представители певицы утверждают, что действовали в рамках закона. По их словам, местная команда заверила их, что все необходимые документы оформлены, а одно из разрешений просто находилось в процессе получения. Более того, было получено устное согласие на съёмку.

Однако власти Балеарских островов посчитали это недостаточным и квалифицировали инцидент как серьёзное нарушение.

Итог и последствия

По результатам проверки Перри назначили штраф в размере 6001 евро. Он уже оплачен, а дополнительные санкции вводить не стали, так как ущерба природе выявлено не было.