Перевозка нефти
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:38

Нефтяной след от танкеров не сдаётся: побережье очищают тоннами, но опасность может вернуться

Региональные службы вывезли 185 тысяч тонн загрязнённого песка — Краснодарские известия

Крушение танкеров в Керченском проливе продолжает требовать координации усилий федеральных и региональных служб, и именно эта тема стала ключевой на заседании правительственной комиссии, в котором принял участие Сергей Штриков. Об этом сообщает издание "Краснодарские известия". Встречу провёл Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев, а вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель представил актуальные данные о ситуации в регионе.

Ход ликвидации последствий ЧС

Работы по устранению последствий катастрофы на Черном море и на прилегающих участках суши продолжаются без перерывов. За последнюю неделю специалисты не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов на побережье, а результаты космической съёмки подтвердили отсутствие загрязнений в акватории. Это позволяет сосредоточиться на механической очистке береговой зоны и контроле состояния морской воды.

На местах работают оперативные группы, которые проводят мониторинг и одновременно выполняют сбор и вывоз загрязнённого песка. Примечательно, что даже при снижении угрозы специалисты сохраняют усиленный режим наблюдения, поскольку последствия разлива зачастую проявляются с задержкой.

Масштаб задействованных ресурсов

К ликвидации последствий привлечены значительные силы — 814 человек и 189 единиц техники. Такой объём ресурсов помогает ускорять восстановительные работы на разных участках побережья. С начала операции было вывезено более 185 тысяч тонн загрязнённого песка, собранного на пляжах Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Этот показатель отражает масштаб происшествия и объём необходимых восстановительных мер.

Участники заседания подчеркнули, что последовательная работа позволяет снижать экологические риски и восстанавливать территории, пострадавшие в результате аварии. Постоянный контроль качества работ остаётся ключевым требованием до полного завершения ликвидации.

