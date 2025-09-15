Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черный выхлоп
Черный выхлоп
© Designed by Freepik by toa55 is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:48

Маркировка, которая не спасает природу: как ЕС подвёл водителей и экологов

Эксперт Наварро рассказал о необходимости реформы системы экологических маркировок автомобилей в ЕС

В последние годы система экологических маркировок автомобилей, действующая в Европе с 2016 года, вызывает все больше вопросов у экспертов и автомобилистов. Существующие ярлыки, которые классифицируют автомобили по экологичности, не всегда точно отражают реальные показатели выбросов и часто вводят в заблуждение как потребителей, так и специалистов. Сегодня эта система подвергается жесткой критике, и, похоже, что изменения в ней неизбежны.

Почему система устарела?

Система экологической маркировки, введенная в Европейском Союзе, делала акцент на типе двигателя и годе выпуска автомобиля. Однако это привело к парадоксальной ситуации: два автомобиля одного возраста и одной технологии могли получить разные классификации, даже если их реальное воздействие на экологию было схожим. Например, некоторые гибридные автомобили или машины, работающие на газе, могли получить "экологически чистую" маркировку, несмотря на то что выбросы у них были минимальными, но все равно намного выше, чем у более современных дизельных автомобилей. Такой подход создает путаницу и раздражение у автомобилистов, а также порождает недовольство со стороны городских властей и экологов.

Особенно это актуально для современных дизельных автомобилей, которые, несмотря на технологические достижения и значительно уменьшенные выбросы, по-прежнему классифицируются как менее экологичные по сравнению с некоторыми гибридами, что вызывает вопросы по справедливости такой оценки.

Проблемы текущей системы

Существующая система классификации не учитывает реальное воздействие автомобилей на окружающую среду, что приводит к многочисленным случаям, когда два схожих по характеристикам автомобиля получают разные оценки. В некоторых случаях это даже не просто недоразумение, а явное несоответствие реальности.

Сегодняшняя система присваивает "экологические" наклейки в зависимости от типа двигателя и года выпуска, а не по фактическим выбросам, что может вызвать недовольство у владельцев и специалистов. Например, гибридные автомобили, несмотря на свою незначительную экологическую нагрузку, получают высокую оценку, а дизельные машины, которые на самом деле значительно чище, продолжают оставаться в менее привилегированном классе.

"Реформа системы маркировок давно стала неизбежной", — отметил Пере Наварро, генеральный директор DGT.

Направление реформы

Одним из предложенных решений для исправления ситуации является переход к более точной и справедливой системе, которая будет учитывать реальное количество выбросов, а не только тип двигателя и возраст автомобиля. Это даст возможность получать разные ярлыки даже автомобилям одного года выпуска и одной технологии в зависимости от их реального воздействия на окружающую среду.

Гибридные автомобили, как ожидается, получат более детализированную классификацию, которая будет учитывать их реальную экологичность, а современные дизельные автомобили, которые уже показывают отличные результаты по снижению выбросов, будут пересмотрены. Важно, что в новой системе акцент будет сделан на реальных показателях выбросов, а не на датах регистрации или типе топлива. Это позволит избежать нелепых парадоксов и повысить прозрачность.

Переходный период

Директор DGT подчеркнул, что реформа системы экологических маркировок не должна происходить мгновенно, а будет внедряться постепенно. В течение переходного периода будет собираться информация о реальных выбросах и готовиться новая классификация. Очевидно, что власти готовы быстро приступить к внедрению новой системы, как только получат соответствующие сигналы от министерств промышленности и экологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Tesla увеличит производство на заводе в Германии несмотря на падение продаж в Европе сегодня в 2:38

Продажи Tesla в Европе падают, но завод в Германии увеличивает производство — что скрывает компания

Завод Tesla в Германии увеличивает производство, несмотря на падение продаж в Европе. Как компания планирует справиться с вызовами на рынке?

Читать полностью » Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч сегодня в 2:10

Гонка за скоростью: кто реально стал королём дороги, а кто — лишь легендой

Топ-10 самых быстрых машин в мире: реальные рекорды, скандалы и уникальные технологии, которые изменили историю автопрома.

Читать полностью » Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков сегодня в 1:36

Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Почему перестают гореть стоп-сигналы: от банальных лампочек до сложных электронных систем. Какие поломки исправить самому, а с чем лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов сегодня в 1:35

Покупка подержанного Citroen C4: скрытые подводные камни, о которых знают не все

Citroen C4 второго поколения подвержен серьезным проблемам с кузовом и салоном. Какие слабые места у этой модели стоит учесть перед покупкой подержанного автомобиля?

Читать полностью » XPeng отзывает 48 тысяч автомобилей P7+ из-за неисправности в системе гидроусилителя руля сегодня в 0:52

Гидроусилитель под угрозой: как десятки тысяч XPeng P7+ могут стать смертельной ловушкой на дороге

XPeng отзывает 48 тысяч автомобилей P7+ из-за дефекта гидроусилителя руля. Проблема вызывает опасения, так как компания сначала скрывала информацию о неисправности.

Читать полностью » Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях сегодня в 0:17

Один неверный щелчок тестера — и мотор останется в сугробе: тайная роль свечей накала

Как понять, что свечи накаливания в дизельном двигателе пора менять, и можно ли проверить их самому без визита в сервис — разбираем пошагово.

Читать полностью » Клюшки или биты в авто могут быть изъяты инспекторами ГИБДД вчера в 23:47

Этот груз в машине может стоить вам тысячи: правила, которые ломают планы на выходные

Водители часто набивают авто вещами, но некоторые могут привести к штрафам. Узнайте, что лучше оставить дома, чтобы поездка прошла без сюрпризов.

Читать полностью » ГИБДД: штраф за обгон на мосту составляет 5000 рублей вчера в 23:23

Запрет, который оборачивается штрафом: как не попасть в капкан на мосту

Водители рискуют нарваться на штраф за обгон на мосту — автоюрист раскрывает хитрую схему ГАИ. Как избежать ловушки и сохранить нервы?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему дрессировку собаки нужно начинать с первых месяцев жизни
Еда

Чизкейк со сливочным сыром сохраняет нежную текстуру благодаря правильному взбиванию ингредиентов
Наука

Учёные из Южной Кореи предложили заменить вырубку леса "солнечными деревьями"
Еда

Фаршированная свинина в духовке запекается с добавлением вина и соевого соуса
Туризм

Капсульный гардероб облегчает подготовку к поездке с одним рюкзаком
Культура и шоу-бизнес

Фаррелл Уильямс провёл концерт на площади Святого Петра в Ватикане
Авто и мото

Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта
Еда

Маринованные огурцы в пакете: экспресс-рецепты за 15 минут, 30 минут и час
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet