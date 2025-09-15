Маркировка, которая не спасает природу: как ЕС подвёл водителей и экологов

В последние годы система экологических маркировок автомобилей, действующая в Европе с 2016 года, вызывает все больше вопросов у экспертов и автомобилистов. Существующие ярлыки, которые классифицируют автомобили по экологичности, не всегда точно отражают реальные показатели выбросов и часто вводят в заблуждение как потребителей, так и специалистов. Сегодня эта система подвергается жесткой критике, и, похоже, что изменения в ней неизбежны.

Почему система устарела?

Система экологической маркировки, введенная в Европейском Союзе, делала акцент на типе двигателя и годе выпуска автомобиля. Однако это привело к парадоксальной ситуации: два автомобиля одного возраста и одной технологии могли получить разные классификации, даже если их реальное воздействие на экологию было схожим. Например, некоторые гибридные автомобили или машины, работающие на газе, могли получить "экологически чистую" маркировку, несмотря на то что выбросы у них были минимальными, но все равно намного выше, чем у более современных дизельных автомобилей. Такой подход создает путаницу и раздражение у автомобилистов, а также порождает недовольство со стороны городских властей и экологов.

Особенно это актуально для современных дизельных автомобилей, которые, несмотря на технологические достижения и значительно уменьшенные выбросы, по-прежнему классифицируются как менее экологичные по сравнению с некоторыми гибридами, что вызывает вопросы по справедливости такой оценки.

Проблемы текущей системы

Существующая система классификации не учитывает реальное воздействие автомобилей на окружающую среду, что приводит к многочисленным случаям, когда два схожих по характеристикам автомобиля получают разные оценки. В некоторых случаях это даже не просто недоразумение, а явное несоответствие реальности.

Сегодняшняя система присваивает "экологические" наклейки в зависимости от типа двигателя и года выпуска, а не по фактическим выбросам, что может вызвать недовольство у владельцев и специалистов. Например, гибридные автомобили, несмотря на свою незначительную экологическую нагрузку, получают высокую оценку, а дизельные машины, которые на самом деле значительно чище, продолжают оставаться в менее привилегированном классе.

"Реформа системы маркировок давно стала неизбежной", — отметил Пере Наварро, генеральный директор DGT.

Направление реформы

Одним из предложенных решений для исправления ситуации является переход к более точной и справедливой системе, которая будет учитывать реальное количество выбросов, а не только тип двигателя и возраст автомобиля. Это даст возможность получать разные ярлыки даже автомобилям одного года выпуска и одной технологии в зависимости от их реального воздействия на окружающую среду.

Гибридные автомобили, как ожидается, получат более детализированную классификацию, которая будет учитывать их реальную экологичность, а современные дизельные автомобили, которые уже показывают отличные результаты по снижению выбросов, будут пересмотрены. Важно, что в новой системе акцент будет сделан на реальных показателях выбросов, а не на датах регистрации или типе топлива. Это позволит избежать нелепых парадоксов и повысить прозрачность.

Переходный период

Директор DGT подчеркнул, что реформа системы экологических маркировок не должна происходить мгновенно, а будет внедряться постепенно. В течение переходного периода будет собираться информация о реальных выбросах и готовиться новая классификация. Очевидно, что власти готовы быстро приступить к внедрению новой системы, как только получат соответствующие сигналы от министерств промышленности и экологии.