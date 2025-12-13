Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Stefan Müller (climate stuff) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:44

Грета Тунберг не сдаётся: Финляндия открыла против неё новое уголовное дело

Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции в Финляндии — Helsingin Sanomat

Грета Тунберг вновь оказалась в центре общественного внимания, но на этот раз не из-за громких заявлений об экологии. Финская прокуратура возбудила против шведской экоактивистки уголовное дело за неповиновение полиции. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Акция протеста и задержание

Инцидент произошёл летом 2024 года в центре Хельсинки во время демонстрации движения Extinction Rebellion. По данным прокуратуры, участники акции устроили шествие по улицам Кайвокату и Маннергейминтие, перекрыв движение транспорта. Полиция потребовала прекратить акцию и освободить проезжую часть. Несколько активистов, включая Тунберг, отказались выполнить распоряжение и были доставлены в участок.

В официальном обвинении, направленном в окружной суд Хельсинки, говорится, что действия участников нарушили общественный порядок и препятствовали работе служб. Судебные слушания должны определить, подпадает ли поступок активистки под статью о противодействии законным требованиям полиции.

Судебная практика по делам Extinction Rebellion

По сведениям Helsingin Sanomat, в последние годы финские суды рассмотрели сотни аналогичных дел, связанных с акциями Extinction Rebellion. Большинство из них завершались штрафами за неповиновение представителям власти. Правозащитники указывают, что движение использует ненасильственные формы протеста, однако их уличные акции часто приводят к административным или уголовным преследованиям.

Протесты за пределами Финляндии

Осенью того же года Тунберг приняла участие в ещё одном резонансном выступлении — в Венеции. 22 ноября активисты Extinction Rebellion вылили красящее вещество в воды Гранд-канала, превратив их в ярко-зелёный поток. На мосту Риальто Тунберг и её соратники требовали обратить внимание на изменение климата и загрязнение экосистем. На следующий день газета The Telegraph сообщила, что участники получили штраф в размере €150 и 48-часовой запрет на въезд в город.

Губернатор области Венето Лука Дзайя резко осудил акцию. "Такие действия не защищают природу, а вредят ей, заставляя город тратить средства на очистку воды", — заявил он. Итальянские власти сочли, что подобные протесты компрометируют саму идею экологической ответственности.

Глобальный символ протеста

Несмотря на юридические преследования, Грета Тунберг остаётся одним из самых узнаваемых символов экологического движения. Её участие в акциях по всему миру продолжает вызывать споры — от поддержки сторонников до критики чиновников и политиков. В Финляндии предстоящее разбирательство станет очередным испытанием для границы между свободой выражения и обязанностью соблюдать закон.

