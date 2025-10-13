Европа переходит на цифровую границу: что ждёт туристов после запуска системы EES

Европа вступила в новую эпоху цифрового пограничного контроля. С 12 октября 2025 года страны Евросоюза начали поэтапное внедрение системы EES (Entry/Exit System) - масштабного проекта, который изменит порядок пересечения границ для всех путешественников из стран, не входящих в ЕС. Для российских туристов это означает новые процедуры на границе и необходимость внимательнее следить за сроками пребывания в Шенгенской зоне.

Что такое EES и зачем она нужна

Европейская система въезда и выезда — это централизованная база данных, которая фиксирует каждый случай пересечения внешней границы Шенгенской зоны. В неё вносятся сведения о гражданах "третьих стран", приезжающих в Европу на короткие сроки — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

"Ключевая цель системы — ускорить прохождение границы и усилить контроль за сроками пребывания иностранных граждан", — заявили в Еврокомиссии.

EES создаётся для борьбы с нелегальной миграцией, нарушением визового режима и злоупотреблениями при въезде. В перспективе она полностью заменит традиционные штампы в паспортах, а все данные будут храниться в цифровом виде.

Где и как работает система

Система охватывает всю территорию Шенгенской зоны, включая 27 стран ЕС (за исключением Ирландии и Кипра), а также Норвегию, Швейцарию и Исландию.

EES будет действовать во всех точках пересечения внешних границ — международных аэропортах, морских портах, железнодорожных вокзалах и автомобильных переходах.

Каждый въезд и выезд фиксируется автоматически: в момент прохождения паспортного контроля данные путешественника передаются в систему и сохраняются там на три года. Если за этот срок турист не пересекает границу вновь, при следующем визите придётся проходить регистрацию заново.

Кого коснутся новые правила

EES распространяется на граждан всех стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна им виза или нет. Для россиян, как и для большинства граждан третьих стран, система обязательна.

Исключения сделаны для:

• граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны;

• обладателей вида на жительство в Европе;

• дипломатов и членов экипажей.

Для остальных путешественников предусмотрена обязательная биометрическая регистрация.

Какие данные собирает система

При первом пересечении границы для туриста создаётся персональное цифровое досье, куда вносятся:

• паспортные данные;

• фотография и отпечатки пальцев (для лиц старше 12 лет);

• место, дата и время пересечения границы;

• сведения об отказах во въезде (если они были).

Еврокомиссия подчёркивает, что сбор и хранение данных соответствуют строгим нормам защиты персональной информации, установленным законодательством ЕС.

Как будет проходить регистрация

В аэропортах, на вокзалах и в пунктах пропуска установлены специальные киоски самообслуживания. Путешественнику нужно приложить паспорт к сканеру, а затем сдать отпечатки пальцев. Система создаёт цифровую запись, по которой при последующих поездках сверяются лицо и документ.

Если у туриста нет биометрического паспорта, данные можно сдать у пограничника. Процедура займёт чуть больше времени, но въезд не будет запрещён.

"Отсутствие биометрического паспорта не является основанием для отказа во въезде", — пояснили в службе EES.

Тем не менее воспользоваться автоматическими терминалами смогут только владельцы биометрических загранпаспортов.

Что делать владельцам старых паспортов

Семь стран ЕС — Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва — официально не принимают российские пятилетние загранпаспорта. В этих государствах въезд возможен только при наличии биометрического документа.

Для путешествий в другие страны Шенгенской зоны пока допускаются оба типа паспортов, но для ускоренного прохождения контроля предпочтителен биометрический вариант.

Как EES контролирует сроки пребывания

Система автоматически считает, сколько дней турист провёл в Шенгенской зоне. Если лимит 90 дней в течение 180 превышен, система фиксирует нарушение, и при следующей попытке въезда может последовать отказ.

При серьёзных нарушениях возможен запрет на въезд сроком до пяти лет. Информация о таких случаях хранится в общей базе и доступна пограничным службам всех стран ЕС.

Увеличится ли время прохождения границы

На первых порах да — особенно при первичной регистрации. Европейские власти уже предупредили, что возможны задержки до нескольких часов.

Британские туристы, например, получили официальное уведомление: на прохождение контроля после приземления стоит закладывать до четырёх часов. Похожие рекомендации выдали службы Швеции и Румынии.

Однако, как отмечает Еврокомиссия, при повторных поездках процедура займёт считаные минуты — система просто сверит биометрию и паспорт.

Пошагово: как действовать путешественнику

Перед поездкой убедитесь, что ваш паспорт действителен и, при возможности, биометрический. При пересечении границы воспользуйтесь терминалом EES или пройдите регистрацию у пограничника. Сдайте отпечатки пальцев и сделайте фото — это займёт несколько минут. При последующих визитах просто предъявите паспорт — система сама найдёт запись. Следите за сроками пребывания - информация о каждом въезде и выезде фиксируется автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: путешествовать с просроченным или пятилетним паспортом в страну, где он не признаётся.

• Последствие: отказ во въезде.

• Альтернатива: заранее оформить биометрический паспорт.

• Ошибка: нарушить лимит пребывания в 90 дней.

• Последствие: занесение в базу EES и возможный запрет на въезд до 5 лет.

• Альтернатива: покидать Шенгенскую зону вовремя и отслеживать даты в мобильных приложениях.

Новые технологии и удобства

Чтобы минимизировать очереди, Евросоюз разработал приложение "Путешествие в Европу". Оно позволяет предварительно ввести паспортные данные и биометрию за 72 часа до поездки. Однако пока использовать его начала только Швеция, остальные страны присоединятся позже.

Также государства поэтапно внедряют терминалы предварительной регистрации в аэропортах. В Испании тестирование началось в мадридском аэропорту Барахас, в Италии — в Риме и Милане, в Германии — в Дюссельдорфе. Полностью готовы к работе Чехия, Эстония и Люксембург.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Ускорение контроля при повторных поездках Увеличение времени на первичную регистрацию Исключение ошибок с визами и сроками Возможные сбои в начале работы Цифровая защита данных Ограничения для обладателей старых паспортов Меньше очередей в будущем Риск путаницы в переходный период

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли обязательно биометрический паспорт для въезда?

Нет. Но без него нельзя воспользоваться автоматическими киосками, и процедура займёт больше времени.

Что будет, если я превышу срок пребывания?

Система зафиксирует нарушение, и при следующей попытке въезда вы можете получить отказ или временный запрет.

Как долго хранятся мои данные?

Три года с момента последнего пересечения границы. Каждый новый визит продлевает срок хранения.

Мифы и правда

• Миф: теперь без биометрического паспорта в Европу не пустят.

Правда: пустят, но регистрацию проведут вручную.

• Миф: EES заменит визы.

Правда: нет, визовый режим остаётся прежним — система лишь фиксирует въезды и выезды.

• Миф: данные будут храниться бессрочно.

Правда: запись удаляется, если вы не путешествуете три года подряд.

3 интересных факта

По прогнозам Еврокомиссии, EES будет обслуживать свыше 10 млн человек ежегодно. Подобная система уже действует в Канаде и США, где она помогла сократить время на паспортный контроль почти вдвое. В будущем EES станет основой для запуска другой системы — ETIAS, которая будет использовать предварительное онлайн-разрешение на въезд.

Исторический контекст

Идея единой цифровой базы для путешественников появилась в ЕС ещё в 2016 году, но технически реализовать её удалось только спустя девять лет. Пандемия, киберугрозы и необходимость адаптации национальных баз данных затянули запуск. Теперь, с октября 2025 года, EES официально заработала — сначала в тестовом режиме, а к весне 2026-го охватит все внешние границы Шенгенской зоны.